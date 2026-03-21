‘K-컬처의 심장’에서 울려 퍼질 아리랑 미리 보는 BTS 광화문 컴백 라이브 반입가능 물품, 불가능 물품은?

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 광장 공연이 마침내 ‘카운트다운’에 돌입했다. 이제 서울 광화문은 K-컬처의 심장이자, 세계 문화의 수도가 된다.

21일 오후 방탄소년단의 컴백 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 앞두고 광화문 광장은 그 어느 때보다 분주해졌다.

광화문에서 시청까지 이어지는 세종대로 1.2㎞는 더 이상 도로가 아니다. 이 긴 거리는 경찰 차량이 에워싸고 펜스를 둘러 거대한 관객석으로 변신했다. 서울 도심을 장식할 초대형 라이브 컴백쇼를 위한 준비 과정이다.

국내외 문화계에선 가장 한국적인 상징물이 집약된 공간에서 트렌드의 최정점에 선 슈퍼스타의 공연에 초미의 관심을 보인다. 이제 이곳에서 K-팝의 새로운 선언문이 등장할 전망이다.

‘왕의 길’ 따라 등장하는 일곱 명의 왕… 압도적 무대 연출

조선의 왕이 걸었던 길을, 팝 음악계를 점령한 21세기 글로벌 아이콘이 걷는다. 이번 공연의 백미는 단연 무대 연출이다. 공연의 핵심 콘셉트는 ‘왕의 길’. 방탄소년단 멤버들은 경복궁 근정문에서 출발해 흥례문, 광화문, 월대를 거쳐 본 무대에 오르는 장엄한 행진 퍼포먼스를 선보인다. 전통과 현대, 권위와 대중, 국가 유산과 팝 문화 겹치는 이 순간이 바로 ‘광화문 광장’의 신고식 격이다.

정부서울청사 앞에 마련된 메인 무대는 앞뒤를 개방한 ‘∏’ 모양으로 LED 구조물이 설치됐다. 방탄소년단의 무대 위로 광화문의 전경을 배경으로 끌어들인 구조다. 세종대로 한복판을 컴백 무대로 가린 것이 아닌 도시 자체와 어우러지도록 설계한 것이다. 이 무대를 통해 관객은 LED 속 영상과 실제 광화문의 야경이 어우러지는 환상적인 시각적 경험을 하게 될 것으로 보인다.

이번 광화문 컴백 공연은 신보를 총괄한 방시혁 하이브 의장과 BTS 멤버들의 뜻으로 성사됐다. “‘한국에서 시작해 글로벌 슈퍼스타가 된 BTS가 컴백한다면 그 시작점은 한국이어야 하고, 한국의 상징적 장소여야 한다”는 의지가 따라왔다.

이번 공연의 연출을 맡은 해미시 해밀턴 감독은 “BTS 멤버들은 자신들의 뿌리와 깊이 연결돼 있으며, 이 공연장은 그 중심에 있다”며 “이곳은 하나의 아치이자 액자이며, 이야기의 시작이자 한 장의 마무리이고, 동시에 새로운 장의 시작이기도 하다”고 설명했다. 해밀턴 감독은 런던 올림픽 개막식과 슈퍼볼 하프타임 쇼 등을 맡았던 세계적인 연출가다.

개럿 잉글리시 총괄 프로듀서는 “광화문이란 공간이 지닌 상징성과 방탄소년단을 조화롭게 녹여내는 데 심혈을 기울이고 있다”며 “광화문·경복궁이라는 소중한 장소의 역사성을 강조하면서도 방탄소년단이 구현해 낼 현대적 요소를 녹여내도록 노력했다”고 강조했다.

그는 또한 “경복궁에서 시청에 이르는 공간의 규모감을 담아내고, 멤버 7명과 팬들 사이에 있는 긴밀함을 충분히 담아내는 게 중요한 과제”라며 “이 두 가지를 균형 있게 담아낼 때 수많은 팬과 방탄소년단에게도 의미 있는 순간이 될 것”이라고 짚었다.

‘아리랑’ 떼창 실현될까…전 세계에 울려 퍼질 한민족 서사

세트리스트는 아직 공개되지 않았으나, 방향성은 분명하다. 멤버들이 강조한 ‘한국인으로의 뿌리’와 정체성에 대한 해답이다.

리더 RM이 컴백 당일이었던 지난 20일 팬플랫폼 위버스 라이브에서 “공연에서 다 함께 아리랑을 따라 불러준다면 웅장할 것”이라며 기대를 드러냈다.

공연이 시작되기도 전 일찌감치 현장을 찾은 아미들도 ‘아리랑’을 따라 부를 순간을 기대하고 있다. 필리핀에서 온 마리아 크리스티나 델라 크루즈(34) 씨는 “어제 앨범이 공개된 뒤 여러 번 들으면서 아리랑을 익혔다”며 “사실 방탄소년단이 앨범 타이틀이 ‘아리랑’이라고 말해 이참에 ‘아리랑’에 대해 알아봤다. ‘한의 정서’라는 것이 한국만의 고유한 감정인데 그게 그리움과 회한이라고 들었다. 그런 노래를 방탄소년단이 부른다는 것이 멋지다”고 말했다.

‘아리랑’이 삽입된 ‘보디 투 바보’에 대해 RM은 “88서울올림픽 당시 주제가였던 코리아나의 ‘손에 손잡고’의 오마주 격인 제목”이라며 “거친 랩, 힙합과 아리랑이 잘 어우러졌다”고 말했다.

얼터너티브 팝 장르의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 파도가 다가와도 헤쳐나가자는 멤버들의 메시지가 담긴 곡인 만큼 단연 세트리스트에 포함될 것으로 보인다. 곡 초반부의 ‘스윔, 스윔’이라고 말하는 부분 역시 ‘떼창’ 포인트다.

공연 준비는 착착 진행되고 있지만, 리더 RM은 지난 19일 리허설 도중 입은 발목 부상(부주상골 염좌 및 부분 인대 파열)으로 인해 다리에 깁스한 상태다.

소속사 빅히트 뮤직은 “아티스트의 의지가 강해 무대에는 오르되, 부상 부위 악화를 방지하기 위해 안무 등 퍼포먼스는 최소화할 것”이라고 밝혔다.

팬들은 완전체 퍼포먼스를 보지 못하지만, 일곱 멤버가 함께 무대 위에 서는 것에 큰 의미를 두고 있다. 일본 아미 카토 키요코(30) 씨는 “7명이 한 무대에 선다는 것이 의미있다”며 “퍼포먼스는 이후 공연에서 얼마든지 볼 수 있으니 무리하지 않았으면 좋겠다”고 말했다.

26만 명 모일 광화문…반입 안 되는 물품은?

공연장에 모일 인파가 어마어마하다. 광화문 광장부터 시청 광장까지, 약 1.2km 구간에 걸쳐 관객석이 조성됐다. 돌출형 무대부터 세종대로 사거리까지는 A·B 구역, 사거리부터 시청광장까지는 길게 ‘|’자 모양으로 C 구역이 들어선다.

공식 입장 인원은 2만 2000명으로 제한되지만, 공연장 주변과 도심 곳곳에는 최대 26만 명 이상의 인파가 운집할 것으로 경찰은 추산했다. 이는 2002년 월드컵 거리응원이나 프란치스코 교황 방한과 유사하다.

교통 통제 역시 이번 공연의 일부다. 대규모 인파가 몰리는 만큼 교통 통제 정보 확인은 필수다. 지하철 5호선 광화문역은 오후 2시부터 10시까지, 1·2호선 시청역과 3호선 경복궁역은 오후 3시부터 10시까지 역사가 폐쇄되고 열차는 무정차 통과한다. 세종대로 역시 광화문교차로부터 시청교차로까지 전면 통제된다.

이번 공연은 테러 경보 ‘주의’ 단계에서 진행된다. 행사장 입장을 위해서는 31개의 게이트를 통과해야 하며, 모든 게이트에는 금속탐지기가 설치된 상태다. 보안 강화를 위해 A3 사이즈 이상의 가방, 캐리어, 카메라 및 촬영 장비, 태블릿 PC 등은 반입이 금지된다.

반입가능한 물품은 500ml 이하의 미개봉 생수와 공식 응원봉 1개. 커피와 주스, 도시락 등 모든 음식물은 반입 금지다. 암표 방지를 위해 신분증 확인이 엄격하게 진행, 입장 대기 시간도 길어질 전망이다.

이날 서울은 낮 최고 15도이나, 밤에는 7도까지 떨어진다. 특히 광화문 일대는 빌딩풍 영향으로 체감온도가 더 낮으니 여러 겹의 ‘레이어드 스타일링’이나 패딩, 두꺼운 외투도 필수다.