국제갤러리, 로터스 강 개인전 ‘코라’ 개최 원초적 공간·기억과 정체성 탐구

[헤럴드경제=김현경 기자] “몸이 무엇을 실어 가고 있는가, 유산이 어떻게 전승되는가에 주목했습니다.”

한국계 캐나다 작가 로터스 강의 한국 첫 개인전 ‘코라(Chora)’가 오는 3월 19일부터 5월 10일까지 국제갤러리에서 개최된다.

이번 전시에서 작가는 ‘유산(inheritance)’의 개념을 하나의 체현된 조건으로 바라본다. 개인의 유산을 혈통이라는 사적 서사에 국한하지 않고 건축과 환경, 기억의 차원으로 확장한다. 전통 건축물인 한옥과 현대 건축물인 K3를 아우르는 전시 구성을 통해 과거와 현재가 위계 없이 공존하는 공간을 구현하고자 한다.

전시 제목인 ‘코라’는 원형 또는 유동적 공간을 의미한다. 불가리아 출신 프랑스 철학자 줄리아 크리스테바가 발전시킨 ‘코라’의 개념에서 따온 것으로, 의미나 형상이 고정되기 이전의 원초적 공간을 가리킨다. 어머니의 자궁에 비유되기도 하는 코라는 끊임없이 변화하는, 수용적이고 유동적인 생성의 장이다.

로터스 강은 기자간담회에서 “코라는 유동적으로 전개되는 단계, 엄마 몸 속의 태아, 언어 이전 혼돈의 단계 등을 의미한다. 이는 예술가의 공간이기도 하다”고 말했다.

그는 코라의 개념을 틀로 삼아 공간을 해석한다. 공간은 단순히 무언가를 담는 기능적 그릇이 아니라 자양과 변형이 이뤄지는 곳이다. 이번 전시 공간에서 작가는 온전히 견고한 상태도, 완전히 무(無)의 상태도 아닌, 그 사이에 유예된 채 발현된 형태들에 주목한다.

전시는 한옥의 마당에서 시작된다. 안과 밖의 경계가 교차하는 중정은 비워진 공간이자 건축의 구조적 중심으로 기능한다. 작가는 이 마당을 ‘코라’로 보고 ‘중간적’ 상태를 능동적인 힘으로 해석한다. 마당의 중심에는 배가 고파 울고 있는 아기 새를 형상화한 ‘Chora II’(2025~2026)가 놓여 있다. 무한한 잠재력과 극도의 연약함을 동시에 내포하고 있는 아기 새는 시작과 끝이 교차하는 삶의 순환을 암시한다.

한옥 내부에는 실리콘, 포토그램, 주물 등으로 만든 평면 콜라주 연작 ‘중배엽(Mesoderm)’이 있다. 중배엽은 배아가 근육, 뼈, 결합 조직으로 분화하기 이전의 상태를 가리키는 용어로, 생성의 과정을 나타낸다. 이러한 생물학적 연상은 암실에서 카메라 없이 빛과 물성만으로 감광물에 이미지를 생성하는 루미노그램을 활용한 ‘시냅스(Synapse)’ 연작으로 이어진다. 감광지 위에 나일론 장바구니를 올려 확대해 포착한 이미지들은 몸의 세포 혹은 힘줄과 닮아 있다.

벽과 바닥 곳곳에는 일본식 다다미를 활용한 설치 연작 ‘리시버 트랜스미터(Receiver Transmitter)’가 자리한다. 다다미의 넓은 표면이 아닌 가장자리와 접는 부분, 시간의 흔적을 품은 지점에 주목한다.

작가에게 다다미는 북한에서 서울로 내려와 곡물을 팔며 가족의 생계를 유지했던 할머니에 대한 기억을 소환하는 사물이다. 할머니의 시간을 간직한 다다미는 남북한뿐 아니라 일본, 미국의 역사까지 엮어 기원과 소속의 개념을 다변화한다.

K3에선 한옥의 마당을 현대 건축물 안에 번안한 ‘코라 코라(Chora Chora)’(2025~2026) 설치작을 선보인다. 이번 전시를 통해 처음 공개되는 이 작품은 연근의 다공성 구조를 연상시키는 강철 조이스트 구조물 위에 반투명 천을 덮고 거울 바닥 위에 설치함으로써 무한히 확장되는 공간성을 부여한다. 이는 구조적 안정성에 대한 개념을 뒤흔드는 동시에, 작가 자신의 역사와 정체성을 이해하는 방식을 드러낸다.

마당 뒤편에 매달린 필름 설치작 ‘몰트(Molt(Woodridge-New York-Seoul-))’(2024~2026) 역시 시간을 기록한다. 분홍, 보라, 노랑의 색조를 띤 대규모 필름을 작가는 ‘피부’라 칭하며 내부와 외부의 경계를 흐린다. 작업 과정과 전시장 내에서 필름은 주변 환경에 지속적으로 반응하며 작가가 구축해 온 시공간의 흔적을 축적한다.