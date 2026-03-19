한준호 의원 “가짜뉴스 도 넘어…수사기관은 즉시 확인하라”

[헤럴드경제=박지영 기자] 이재명 대통령은 19일 전한길 씨의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에서 한 남성이 근거 없이 주장하는 비자금 의혹을 그대로 방영한 것을 두고 “정말 한심하고 악질적”이라고 비판했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 더불어민주당 한준호 의원의 게시글을 인용하며 “비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출? 정말 한심하고 악질적인 ‘마타도어’(흑색선전)다. 엄중하게 단죄해야 할 일”이라고 썼다.

전한길 씨는 자신의 유튜브 채널에 국가정보원의 전신인 국가안전기획부(안기부) 공작관 출신이라고 주장하는 한 남성이 “이재명 대통령이 중국으로 피신할 준비를 하고 있으며, 최근 싱가포르에서 160조원과 군사 기밀을 중국 측에 넘겼다”고 말하는 내용을 담았다.

이 남성은 “미국 공작관들이 다 파악했다”면서도 구체적 근거는 제시하지 않았다.

전씨는 “너무 무섭다. 핵폭탄급 주제”라면서도 “전한길 뉴스의 입장과는 별개”라고 말했다.

한 의원은 자신의 X에 전씨가 유튜브에 올린 영상 내용을 비판하며 “그냥 넘어가지 않겠다. 악의적 가짜뉴스가 도를 넘었다”며 “수사기관은 즉시 확인하라”고 경고했다.