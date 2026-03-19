[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단은 용인시문예회관 처인홀에서 청년층을 주요 대상으로 한 라이브 공연 브랜드 ‘2026 어텐션 라이브’를 상·하반기 두 차례에 걸쳐 개최한다.

어텐션 라이브는 2021년부터 이어져 온 용인문화재단의 라이브 공연 프로그램으로, 다양한 장르의 아티스트가 참여해 시민들의 꾸준한 관심을 받아왔다. 특히 라이브 음악 중심의 공연을 통해 청년층의 공연 관심도를 증가시키고, 지역 공연 관객 저변을 넓히는 것을 목표로 운영되고 있다.

오는 5월 16일 열리는 2026 어텐션 라이브Ⅰ서는 레게와 감성 발라드, 밴드 사운드가 어우러진 라이브 공연이 펼쳐진다. 레게 장르를 대표하는 스컬&하하, 감성 발라드 가수 별, 그리고 R&B·소울 기반의 밴드 사운드를 선보이는 설레게 밴드가 출연해 다채로운 무대를 선보일 예정이다.

스컬&하하는 2011년 MBC ‘무한도전’ 나름가수다 특집에서 박명수의 ‘바보에게 바보가’를 레게 풍으로 편곡한 무대를 선보이며 주목을 받았다. 이후 ‘부산바캉스’, ‘Beautiful Girl’ 등으로 사랑받으며 한국 레게 음악을 대중적으로 알렸다. 가수 별은 ‘12월 32일’, ‘왜 모르니’, ‘I Think I’ 등 다수의 히트곡으로 오랜 기간 대중의 사랑을 받아온 감성 발라드 가수다. 설레게 밴드는 R&B와 소울, 팝을 기반으로 한 감각적인 밴드로 다양한 무대에서 활동하고 있으며, 이번 공연에서는 스컬&하하의 공연에도 참여해 라이브 밴드 사운드를 더할 예정이다.

이어 10월 24일 열리는 2026 어텐션 라이브Ⅱ에서는 국악과 월드뮤직을 아우르는 무대가 마련된다. 국악인 김준수와 유태평양, 월드뮤직 밴드 두번째달이 출연해 전통과 현대가 어우러진 공연을 선보일 예정이다. 김준수는 JTBC 국악 경연 프로그램 ‘풍류대장’에서 우승을 차지하며 대중적 인지도를 높인 젊은 소리꾼으로 다양한 공연 활동을 이어오고 있다. 유태평양은 어린 시절 ‘국악 신동’으로 주목받은 이후 활발한 공연 활동을 통해 판소리의 매력을 널리 알리고 있으며, 월드뮤직 밴드 두번째달은 국악과 세계 민속음악을 결합한 독창적인 음악으로 대한민국대중음악상을 수상하며 국내외에서 활발히 활동하고 있다.

이번 공연은 상반기에는 대중음악 중심의 라이브 무대를, 하반기에는 국악과 월드뮤직이 결합된 무대를 선보이며 장르적 다양성을 확장한 것이 특징이다. 이를 통해 신규 관객층의 공연 관람 기회를 확대하고 지역 공연 활성화를 도모한다.