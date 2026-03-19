향후 5년간 20억원 규모 기금 조성 계획

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 장애인의 복지 증진과 역량 강화를 위한 ‘2026년 장애인복지기금 공모사업’을 추진한다.

이번 공모는 장애인의 다양한 욕구와 지역 여건을 반영한 실질적 복지 모델을 발굴하기 위해 마련됐다. 강남구는 지난해 5000만 원 규모로 첫 공모사업을 추진했으며, 현장 반응과 사업 성과를 반영해 올해 예산을 두 배인 1억원으로 확대했다. 앞으로 5년간 총 20억 원 규모의 기금을 조성해 안정적인 지원 기반도 마련할 계획이다.

올해 공모 분야는 ▷장애인 체육 활성화 ▷장애인 평생교육 확대 ▷소규모 시설 지원 ▷장애인 의사소통 권리 증진 ▷정보격차 해소 ▷고령장애인 지원 ▷기타 장애인복지 관련 사업 등 7개다. 기관별로 1개 분야, 1개 사업만 신청할 수 있으며 최대 1천만 원 이내에서 지원한다.

신청 자격은 공고일 기준 강남구에 소재한 장애인복지 관련 비영리법인(단체) 또는 사회복지시설이다. 보조금 집행과 관리 역량을 갖춘 기관이어야 하며, 동일·유사 사업으로 다른 기관의 지원을 받는 경우나 일회성 행사, 영리 목적 사업 등은 지원 대상에서 제외된다.

접수 기간은 3월 16일부터 3월 31일 오후 6시까지다. 방문 또는 이메일로 신청할 수 있으며, 4월 초 심사를 거쳐 최종 지원 대상을 선정한다. 결과는 4월 중 구청 홈페이지 게시와 개별 통지로 안내할 예정이다. 자세한 사항은 구청 홈페이지 고시·공고란 또는 장애인복지과 장애인정책팀(02-3423-5884)에서 확인할 수 있다.

조성명 강남구청장은 “작년 처음 시작한 공모사업임에도 불구하고 현장에서 체감할 수 있는 다양한 성과를 거뒀다”며 “이번 공모사업 역시 실질적인 지원으로 이어지길 기대한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 기금 확대를 통해 보다 촘촘하고 지속 가능한 장애인 지원체계를 구축해 나가겠다”고 덧붙였다.