안전 관리 위해 경찰력 총 6700여명 투입 유재성 직대, 19일 오후 광화문 현장 점검 “인파 안전관리·대테러 안전 활동에 만전”

[헤럴드경제=이용경 기자] 유재성 경찰청장 직무대행이 BTS(방탄소년단) 공연을 이틀 앞둔 19일 광화문 현장을 찾아 인파 및 대테러 안전관리 대비 상황을 점검했다.

유 직무대행은 이날 오후 서울 광화문광장 일대를 방문해 서울경찰청의 안전관리 대책을 보고받았다. 그는 “주최 측과 지방정부 등 관계기관과 긴밀히 협업해 인파 안전관리에 최선을 다해달라”고 당부했다. 특히 최근 중동 상황을 고려해 테러 위협 대비에도 최선을 다해달라고 했다.

경찰은 광화문 야외 공연장 안팎에서 발생하는 ▷위험 물품 소지 ▷폭력 행위 ▷테러 시도 등 시민 안전을 위협하는 모든 행위에 대해 무관용 원칙을 적용, 엄정 대응한다는 방침이다. 인파 안전관리와 대테러 활동 등을 위해선 총 6700여명의 경찰력을 동원하기로 했다.

경찰은 우선 행사장 일대를 15개 권역으로 구분하고 권역별로 경찰서장급 지휘관을 배치해 지휘체계를 구축한다. 31개 주요 인파 유입 통로(게이트)에선 행사장 인파 유입을 통제하거나 우회 조치한다. 공연이 끝나면 경찰력을 집중적으로 배치해 행사장 외곽부터 차례대로 분산 이동하도록 유도하는 등 인파 사고 방지를 위해 적극적인 조치를 할 예정이다.

경찰은 테러 대비책도 마련했다. 바리케이드와 차벽 등을 이용해 주요 도로(5곳)와 이면도로(15곳)에 삼중 차단선을 구축, 차량 돌진을 봉쇄하기로 했다. 폭파 협박에 대비해선 3회에 걸친 행사장 사전 안전 검측을 실시하고, 31개 게이트에 금속탐지기를 설치·운영해 위험물 등의 반입도 차단한다. 또한 행사장 인근에는 경찰특공대 ‘드론 대응팀’이 배치돼 드론 감지와 차단을 위한 장비, 차량 등을 운용한다.

유 직무대행은 “이번 공연은 190개국에 동시 송출되는 등 전 세계적으로 이목이 쏠리는 만큼 사소한 사고도 대한민국의 격에 큰 영향을 미칠 수 있다”며 “경찰은 모든 역량을 집중해 단 한 건의 인파 사고나 테러 사건 없이 안전하게 마무리될 수 있도록 책임을 다하겠다”라고 말했다.

그러면서 “시민들께서도 ‘가장 안전한 공연이 가장 성공한 공연’이라는 마음가짐으로 우리 모두의 안전을 위해 다소 불편하더라도 경찰과 주최 측 안전요원의 안내에 적극 협조해 달라”고 당부했다.