[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)는 산업기술 분야 대한민국 최고 권위의 정부 포상인 ‘2026 산업기술진흥 유공 및 대한민국 기술대상’의 후보자 및 후보기술을 내달 20일까지 접수한다고 19알 밝혔다.

산업기술대상은 우리 산업의 경쟁력을 높이고 대한민국의 경제 성장을 견인한 산업기술인과 혁신성 및 시장성으로 글로벌 경쟁력을 입증한 우수 기술에 수여되는 국내 최고 수준의 산업기술 포상이다.

‘산업기술진흥 유공’ 부문은 혁신기술 개발과 성과 확산, 사업화에 기여한 산업기술인을 대상으로 산업훈장·포장, 대통령·국무총리표창 등을 포상한다.

‘대한민국 기술대상’ 부문은 기술적 성과가 뛰어나고 산업 파급효과가 큰 혁신 기술과 제품 개발에 성공한 기업·기관에 대통령·국무총리·장관상 등을 시상한다.

관심 있는 산업기술인, 기업 및 기관은 산업부 누리집 또는 KEIT 홈페이지, 산업기술 R&D 디지털플랫폼을 통해 신청 대상과 절차 등 자세한 내용을 확인할 수 있다.

산업기술대상은 분야별 최고 전문가가 참여하는 서면평가와 현장검증을 포함해 두 차례의 요건 심사와 공개검증을 거쳐 최종 수상 후보자를 선정한다. 최종 선정된 기술과 제품은 대한민국 대표 산업기술 성과로 올해 말 포상할 계획이다.

최새봄 KEIT 성과분석확산실장은 “산업기술대상은 현장에서 묵묵히 기술개발에 매진하고 계신 분을 찾아 포상하고 이를 널리 알리는 것이 목적”이라며 “불확실한 글로벌 정세 속에서도 우리 산업을 든든하게 뒷받침해 주고 계시는 산업기술인 여러분의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.