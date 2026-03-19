한국렌탈이 포브스코리아 ‘2026 소비자선정 최고의 브랜드 대상’에서 B2B 렌탈 기업 부문 대상을 수상했다. 이번 수상은 고객 중심 조직 운영과 전문적인 렌탈 서비스 체계를 바탕으로 B2B 시장에서 경쟁력을 높여온 점이 긍정적으로 평가된 결과로 풀이된다.

한국렌탈은 단순 장비 공급을 넘어 고객의 비즈니스 환경과 운영 효율을 함께 고려하는 서비스형 렌탈 모델을 강화해 왔다. 회사는 IT·오피스 장비, 산업용 장비, 계측기기, 로봇, 공간 구축, 영상장비 등으로 사업 영역을 넓히며 기업 고객의 다양한 수요에 대응하고 있다.

차별화된 경쟁력은 고객 지표에서도 확인된다. 한국렌탈은 주요 고객사를 대상으로 한 고객만족도 조사에서 CSI(Customer Satisfaction Index) 93.4%를 기록했으며, 이를 바탕으로 기존의 사후 대응형 A/S를 넘어 사전 점검 중심의 BS(Before Service) 체계를 본격 강화하고 있다. 장비 이슈를 미리 점검하고 예방하는 선제형 서비스는 B2B 고객이 중요하게 여기는 운영 안정성과 업무 연속성 측면에서 의미 있는 경쟁력으로 평가된다.

한국렌탈은 연간 고객 유지율 95%, 5,500여 액티브 고객을 기반으로 B2B 렌탈 시장에서 안정적인 고객 저변을 확보하고 있다. 기존 렌탈 역량을 바탕으로 로봇, 영상장비, 시니어 시장 등 신규 영역 확대에도 속도를 내고 있어, 이번 수상은 서비스 경쟁력과 사업 확장성을 동시에 인정받은 사례로 해석된다.

업계에서는 이번 수상을 두고 B2B 렌탈 시장의 경쟁 기준이 가격 중심에서 고객 경험과 운영 파트너십 중심으로 이동하고 있음을 보여주는 신호로 보고 있다. 한국렌탈은 앞으로도 고객 중심의 서비스 체계와 내부 프로세스 고도화를 통해 종합 렌탈 기업으로서의 입지를 더욱 강화해 나간다는 방침이다.