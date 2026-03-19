[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 중앙은행인 일본은행이 19일 시장이 관측했던 대로 기준금리를 ‘0.75% 정도’로 동결했다.

교도통신 등에 따르면 일본은행은 이날까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 조정하지 않고 유지하기로 결정했다.