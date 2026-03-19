[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 중앙은행인 일본은행이 19일 시장이 관측했던 대로 기준금리를 ‘0.75% 정도’로 동결했다.
교도통신 등에 따르면 일본은행은 이날까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 조정하지 않고 유지하기로 결정했다.
yckim6452@heraldcorp.com
입력 2026-03-19 12:08:48
[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 중앙은행인 일본은행이 19일 시장이 관측했던 대로 기준금리를 ‘0.75% 정도’로 동결했다.
교도통신 등에 따르면 일본은행은 이날까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 조정하지 않고 유지하기로 결정했다.
“주식 팔면 왜 이틀 뒤에나 돈 줘?” 미국처럼 우리도 빨리 준다…논의 급물살 [투자360]
이재명 대통령은 전날 청와대에서 열린 ‘자본시장 안정과 정상화 간담회’에서 “왜 주식을 오늘 팔았는데 돈을 모레 주냐고 하더라. 왜 그래야 하는지 나도 궁금하다”고 말했고 이에 정은보 한국거래소 이사장은 거래대금 지급 기간을 기존 2영업일(T+2일)에서 1영업일(T+1일)로 단축하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.
서울 아닌 해운대에 100억 고급 빌라, ‘디올 성수’ 조경가가 지었다 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
해운대의 ‘유엔빌리지’로 불리는 달맞이고개에 지어지고 있는 어퍼하우스와 상지카일룸이 완공되면, 이 일대가 다시 한번 부산 대표 부촌의 위상을 되찾아올 거란 관측이 나온다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.