[헤럴드경제=민성기 기자] 유시민 작가가 최근 정치권에서 이른바 ‘뉴이재명’을 자처하며 활동 중인 세력들을 강하게 비판했다.

유 작가는 18일 방송된 ‘매불쇼’에 출연해 현재 친명을 주장하는 이들 중 상당수가 이재명 대통령이 곤경에 처할 경우 가장 먼저 배신할 가능성이 크다고 경고했다.

유 작가는 더불어민주당 지지층을 가치 중심의 A그룹, 이익 중심의 B그룹, 혼합형인 C그룹으로 나눴다. 그는 이재명 정부 초기 높은 지지율과 여당 과반 의석을 배경으로, 개인의 성공과 이익을 좇아 유입된 B그룹이 크게 늘었다고 분석했다.

그는 B그룹에 대해 “대통령의 의중을 살피는 척하지만 실질적인 목적은 본인의 정치적 성공”이라며 “이들은 대통령의 지지율이 높을 때는 곁을 지키지만, 위기가 오면 자신들의 손해를 피하기 위해 가장 먼저 돌을 던질 사람들”이라고 예상했다.

특히 과거 노무현 전 대통령 당선 당시에는 찬사를 보내다 퇴임 후 수사 국면에서 구속을 주장했거나, 문재인 전 대통령 재임 시절 기웃거리다 퇴임 후 비난으로 돌아선 인물들을 언급했다.

특히 B그룹이 자신들의 입지를 넓히기 위해 코어 지지층인 A그룹을 공격하는 ‘반명몰이’ 전략을 쓰고 있다며 최근 자칭 뉴이재명 세력이 문재인 전 대통령과 조국 대표, 김어준 씨 등을 싸잡아 비난하는 ‘문조털래유’ 공격을 대표적 사례로 꼽았다.

유 작가는 검찰개혁 과정의 혼선에 대해서도 비판했다. 우상호 전 정무수석 등이 대통령 뜻을 왜곡해 전달했고, 김민석 국무총리, 정성호 법무부 장관, 윤호중 행정안전부 장관 등도 역할을 다하지 못했다고 지적했다.

다만 최근 당정청 협의를 통해 일부 독소 조항이 수정된 데 대해서는 “정청래 대표와 법사위 의원들의 노력으로 숙의가 이뤄진 결과”라고 평가했다.

유 작가는 끝으로 “이익을 따라온 지지층보다 어려울 때 함께하는 가치 중심 지지층의 중요성을 잊어서는 안 된다”고 강조했다.