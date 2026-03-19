[헤럴드경제=최원혁 기자] 오디션 프로그램으로 결성된 프로젝트 그룹 원조 ‘아이오아이(I.O.I)’가 데뷔 10주년 기념 앨범 발매 근황을 전했다.

아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 최근 재킷 및 뮤직비디오 촬영을 모두 마쳤다.

아이오아이는 다양한 콘셉트를 소화하며 촬영에 임했고, 오랜 공백이 무색할 만큼 편안한 호흡을 보여줬다는 후문이다. 변함없는 팀워크는 물론 멤버 간 케미가 자연스럽게 이어지며 촬영 내내 화기애애한 분위기가 이어진 것으로 알려졌다.

최근 아이오아이는 ‘2026 I.O.I Concert Tour: LOOP(2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프)’ 개최 소식도 알렸다. 5월29일부터 31일까지 잠실실내체육관에서 개최되는 서울 공연을 시작으로 방콕, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 순회하며 오랜 시간 컴백을 기다려온 팬들의 갈증을 해소할 예정이다.

특히 이번 콘서트는 연결과 순환의 의미를 담은 ‘LOOP(반복)’라는 타이틀로 끝난 듯 보였던 이야기가 다시 이어진다는 메시지를 전한다.