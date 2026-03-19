[헤럴드경제=민성기 기자] 특정 지역을 비하하는 발언으로 논란에 휘말려 활동을 중단했던 크리에이터 잡식공룡(본명 왕현수)이 복귀 의사를 밝혔다.

18일 잡식공룡은 자신의 SNS를 통해 “과거에 제가 했던 부적절한 발언과 행동에 대해 사과드린다”라며 장문의 글을 게재했다. 이어 “특정 지역을 비하하는 표현과 성숙하지 못한 대응은 분명 잘못된 행동이었다”고 인정했다.

그는 “이후 제 언행을 돌아보면서, 더 신중하게 생각하고 말해야 한다는 걸 느꼈다”라며 “앞으로는 불편함이나 오해를 줄 수 있는 표현은 지양하고, 보다 책임감 있는 모습으로 콘텐츠를 만들어가겠다. 부족했던 부분에 대해 다시 한번 사과드리며, 더 나은 모습으로 보여드리겠다”라고 복귀를 예고했다.

앞서 잡식공룡은 전라남도 지역 투표 결과를 두고 비하성 게시물을 공유하고, 이를 지적하는 누리꾼들에게 “전라도인임? 긁혔나 보네”라고 응수하며 논란의 중심에 섰다. 이후 사과문을 올리고 5·18기념재단에 500만 원을 기부했지만, 재단 측이 “면피성 기부”라고 판단해 이를 반환하면서 논란은 더욱 확산됐다. 결국 그는 유튜브 채널과 SNS를 비공개로 전환하며 활동을 중단했다.

이후 약 1년 만에 복귀 움직임을 보인 그는 지난 11일 유튜브 채널에 ‘안녕하세요, 잡식공룡입니다’라는 제목의 영상을 올리기도 했다. 영상에서 그는 자신의 과거 발언에 대한 후회와 근황 등을 전했다. 그는 “논란 후 정치에 대해 공부를 했다. 그 전에는 야당이 뭔지 여당이 뭔지도 모르는 바보였다”라고 밝히며 추후 새 영상을 예고했다.

복귀에 대한 반응은 엇갈리고 있다. 일부 누리꾼들은 “반성의 시간을 가진 것 같다”, “다시 시작해보길 바란다”라는 등의 반응을 보였지만, 여전히 “진정성이 부족하다”, “사람 쉽게 안 바뀐다”라는 등의 비판적인 반응을 보였다.