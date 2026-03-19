타이완 외국인 거류증에 ‘남한’ 명칭 사용 韓 전자입국신고서 ‘중국(타이완)’ 표기 ‘맞불’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 타이완 정부가 일부 출입국·외국인거류 관련 서류에 ‘한국’ 대신 ‘남한’으로 표기한다고 발표했다.

한국 정부가 전자입국신고서상에 타이완 단독 표기가 아닌 ‘중국(타이완)’ 표기를 함에 따라 맞대응에 나선 것이다.

18일(현지시간) 타이완매체 타이완중앙통신·자유시보 등에 따르면 타이완 외교부는 양자 대등의 원칙에 따라 1일 이미 타이완 ‘외국인 거류증’ 상의 한국 명칭을 남한으로 바꿨다고 이날 밝혔다.

이어 한국이 오는 31일까지 긍정적 응답을 내놓지 않을 경우 ‘타이완 전자입국등록표’에 대해서도 상응하는 조치를 하겠다고 경고했다.

한국 전자입국신고서상의 출발지·목적지에 타이완을 중국(타이완)으로 표기하는 것은 부당하며, 타이완 외교부 및 주한대표처(주한대사관에 해당)가 이에 대해 계속 한국에 엄정 교섭을 제기하며 수정을 요구했다는 것이 타이완 측 설명이다.

타이완 외교부는 “한국·타이완 민간은 오랫동안 경제무역·문화·관광·인적왕래 등에서 밀접히 교류해왔다”며 “타이완도 어렵게 얻은 양측의 우정을 매우 중시하지만 한국이 아직 전자입국신고서의 부당한 표시를 수정하지 않고 있다”고 밝혔다.

이어 “한국 측의 이번 사안 처리에 대해 실망했다는 대중들의 비판을 계속 접수하고 있다”며 “다시 한번 한국 측에 상호 존중과 대등의 원칙을 견지하고 타이완의 요구를 직시하며 조속히 수정할 것을 호소한다”고 했다.

우리 정부가 지난 2월 도입한 전자 입국신고서 시스템에는 타이완이 ‘China(Taiwan)’로 표기되고 있다. 전자 입국신고서 도입 전에는 수기로 종이에 입국신고서를 작성하게 돼 있어 작성자가 국적에 부합하게 원하는 방식으로 국적을 표기할 수 있었다.

타이완에선 이에 반발해 한국 연예인의 현지 공연을 금지하고 메신저 앱 ‘라인’ 사용을 중단해야한다는 의견까지 나오고 있는 것으로 전해졌다.