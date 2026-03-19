“형식 아닌 실질적 대화로 전환 필요” 산업별 교섭 확대·취약계층 참여 강조 AI 전환 속 고용안정 보장도 요구

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국노동조합총연맹(한국노총)은 19일 새 정부 경제사회노동위원회(경사노위) 1기 출범과 관련해 “‘사회적 대화 2.0’이 중단과 후퇴를 거듭해온 사회적 대화를 실질적으로 복원하고 노사정 협치를 재구축하는 계기가 돼야 한다”고 밝혔다.

한국노총은 이날 성명을 통해 “사회적 대화 2.0은 우리 사회가 직면한 복합위기를 극복하기 위해 대화의 틀과 방식을 새롭게 모색하는 시도라는 점에서 의미가 있다”며 이같이 강조했다.

다만 실질적 성과를 위해서는 기존의 형식적 논의 구조를 넘어서는 변화가 필요하다고 지적했다. 한국노총은 “사회적 대화는 정책을 설명하거나 정당화하는 절차에 머물러서는 안 된다”며 “현장의 요구가 정책 결정 과정에 실질적으로 반영되는 협치 구조로 운영돼야 한다”고 밝혔다.

구체적으로는 산업·업종·지역 단위의 중층적 대화 구조 구축을 우선 과제로 제시했다. 현장의 문제를 반영할 수 있는 논의 틀을 마련하고, 초기업 교섭 확대와 산업별 교섭 기반 구축 등을 통해 노동시장 구조개선 논의를 본격화해야 한다는 것이다.

노동시장 양극화 해소도 핵심 의제로 강조했다. 한국노총은 “대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직, 원청과 하청 간 격차 해소를 위한 구조개선 과제를 중심으로 사회적 대화가 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

이와 함께 청년·여성·비정규직·플랫폼 노동자 등 다양한 노동계층의 참여 확대 필요성도 제기했다. 한국노총은 “미조직 노동자와 취약계층의 목소리가 반영될 수 있도록 참여 구조를 확대해야 한다”고 강조했다.

최근 주요 의제로 떠오른 산업전환과 인공지능(AI) 확산과 관련해서도 노동자 보호를 주문했다. 한국노총은 “AI 도입과 산업전환 과정에서 노동자의 고용 안정과 권리가 보장돼야 한다”며 “사회 전체의 지속가능한 발전을 위한 해법을 마련하는 데 책임 있는 역할을 하겠다”고 밝혔다.

아울러 한국노총은 “정부 역시 사회적 대화를 국정 운영의 중요한 축으로 인식하고 이를 뒷받침할 제도적·정책적 노력을 강화해야 한다”고 강조했다. 이어 “노동존중 사회와 지속가능한 사회경제 발전을 위해 막중한 책임감을 가지고 사회적 대화에 임하겠다”고 밝혔다.