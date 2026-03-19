정부 물가 점검 속 업계 자발적 가격 인하 확산 내달부터 4개 업체 19개 품목 100~400원 조정 계란·돼지고기 유통구조 점검…물가안정 총력

[헤럴드경제=양영경·박연수 기자] 주요 업체의 제과·양산빵·빙과 가격이 다음달부터 최대 13.4% 인하된다. 식용유와 라면에 이어 제과·제빵·빙과 업계까지 가격 인하에 동참하면서 가공식품 전반으로 가격 안정 흐름이 확산되고 있다.

농림축산식품부는 19일 김종구 차관 주재로 민생물가 특별관리 TF 유통구조 점검팀 3차 회의를 열고 이같은 내용을 공개했다.

이번 회의는 계란·돼지고기 등 민생 밀접 품목을 중심으로 가격 상승 요인과 유통 과정의 비효율, 불공정 행위 여부를 점검하기 위해 마련됐다. 정부는 상반기 체감물가 안정을 목표로, 지난달부터 관계부처 합동으로 특별관리 품목을 선정해 점검과 제도 개선을 병행하고 있다.

점검 과정에서 업계의 자발적인 가격 인하도 확인됐다. 제과·양산빵·빙과 업체 4곳은 19개 품목에 대해 100~400원, 최대 13.4% 수준의 가격 인하를 4월 출고분부터 적용하기로 했다.

품목별로는 제과 2개사 7종(비스킷 4종·캔디 3종)이 평균 2.9~5.6%, 양산빵 2개사 4종이 평균 5.4~6.0%, 빙과 2개사 8종이 8.2~13.4% 수준으로 인하된다.

업계에 따르면 제과 부문에서는 롯데웰푸드 ‘엄마손 파이(127g·254ｇ)’가 각각 100원, 200원 인하되고 ‘청포도캔디’·‘복숭아캔디’도 100~200원 내릴 예정이다. 해태제과 ‘계란과자 베베핀(70ｇ)’과 ‘롤리폴리(62ｇ)’도 각각 100원 인하된다.

양산빵에서는 롯데웰푸드 ‘기린 왕만쥬(95ｇ)’가 100원, ‘기린 한입꿀호떡(250ｇ)’이 200원 인하되고, 삼립은 ‘포켓몬빵’과 ‘건강빵 시리즈’ 제품을 100원씩 낮출 예정이다.

빙과류에서는 롯데웰푸드 ‘찰떡우유빙수설(250㎖)’과 ‘와 소다(140㎖)’가 각각 200원 인하되고, 빙그레 ‘링키바(카톤)’는 400원, ‘구슬폴라포 키위&파인애플’ 등 일부 제품도 100~200원 내려간다.

이날 오전 오리온이 가격 인하 동참 의향을 밝히면서 전체적으로 5개 업체, 22개 품목으로 인하 대상이 확대된다.

앞서 식용유와 라면 업계는 4월 출고분부터 주요 품목 가격 인하를 결정했다. 식용유는 6개 업체가 350~1250원, 라면은 4개 업체가 40~100원 수준으로 각각 가격을 낮추기로 했다.

회의에서는 주요 농축산물 유통 실태 점검도 이뤄졌다. 계란의 경우 일부 산란계 농가의 웃돈 요구 등 부당 거래 관행 여부를 점검하기로 했으며, 돼지고기는 대형 육가공업체의 재고 보유 실태와 인위적 가격 상승 여부를 조사하기로 했다. 공정거래위원회 제재를 받은 담합 사례와 관련해서는 해당 업체에 대한 정책자금 지원 제외 등 재발 방지 방안도 마련한다.

각 부처별로 산업통상부는 화장지·세탁세제·주방세제·종이기저귀 등 생활용품 4종의 원자재 수급부터 제조·유통 전 단계에 걸친 가격 상승 요인을 점검하고, 보건복지부는 일반의약품 가격 인상 계획 사전 공유를 요청하는 한편 약국 판매가격 동향을 모니터링하고 있다.

성평등가족부는 공공시설 내 생리용품 비치를 확대하는 ‘공공생리대 드림 시범사업’을 추진할 계획이다. 해양수산부는 고등어의 주요 냉동창고 재고 조사 주기를 기존 3개월에서 1개월로 단축하고, 물김·마른김 수급 동향을 지속 관리해 생산자·가공업계 의견을 반영한 개선사항을 발굴하기로 했다.

유통구조 점검팀은 점검 과정에서 담합 의심 사례 등이 포착될 경우 공정위 부위원장이 이끄는 불공정거래 점검팀과 협업해 조사·단속으로 연계한다는 방침이다.