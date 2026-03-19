연회비 1만5000원

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 HD현대오일뱅크와 제휴를 통해 고유가 시대 운전자들의 주유비 부담을 줄여 줄 수 있는 ‘삼성 iD STATION (HD현대오일뱅크) 카드’를 출시했다고 19일 밝혔다.

‘삼성 iD STATION (HD현대오일뱅크) 카드’는 HD현대오일뱅크 주유소에서 주유 시 전월실적에 따라 주유금액의 10%, 최대 월 3만5000원 할인 혜택을 제공한다.

‘HD현대오일뱅크 보너스카드 멤버십서비스’ 혜택도 받을 수 있다. 일반 주유 시 멤버십 포인트가 리터당 3포인트 LPG 충전은 리터당 4포인트가 적립되어 주유·세차 시 사용 가능하다.

삼성카드는 이번 출시를 기념해 제휴카드로 고급휘발유(카젠, 울트라카젠) 주유 시 리터당 최대 9포인트까지 적립해주는 프로모션도 진행된다.

일상에서 자주 이용하는 업종에서도 할인 혜택이 제공된다. 통신비, 편의점, 온라인쇼핑에서 이용금액의 5%, 각각 월 최대 5000원의 할인을 제공한다. 스피드메이트 엔진오일 교환 시 2만원 현장 할인, 타이어 펑크 수리 및 타이어 위치 무료 교환 등 차량관리를 위한 혜택도 제공된다.

전월 이용실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수, 출시기념 이벤트 등 세부적인 내용은 삼성카드와 HD현대오일뱅크 홈페이지·앱에서 확인 가능하다. 연회비는 1만5000원으로 국내전용과 해외겸용(VISA카드) 동일하다.

삼성카드 관계자는 “HD현대오일뱅크와 협업하여 주유 할인카드를 출시하였다”며 “고유가 시대에 고객들의 주유비 부담을 줄여드릴 수 있을 것으로 기대한다”라고 전했다.