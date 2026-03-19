서울시·서울신용보증재단과 협력 최대 1000만원 마이너스통장 대출

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 서울시 소재 소상공인을 대상으로 총 2000억원 규모의 마이너스통장 보증서 대출을 지원한다고 19일 밝혔다.

이는 서울시가 추진 중인 소상공인 힘보탬 프로젝트의 하나로, 우리은행은 지난 6일 서울시·서울신용보증재단과 ‘서울형 소상공인 안심통장 3호 지원사업’ 협약을 체결했다.

이번 사업은 고금리와 경기 둔화로 경영 부담이 커진 소상공인에게 최대 1000만원 한도의 마이너스통장 대출을 비대면으로 신속하게 지원하는 것을 골자로 한다.

안심통장 3호 지원 대상은 ▷개업 후 1년을 초과한 개인사업자 ▷대표자 NICE 신용평점 600점 이상 ▷최근 3개월 매출 합계 200만원 이상 또는 최근 1년 신고매출 1000만원 이상인 소상공인이다. 대출은 1년 만기 일시상환 방식으로 운영된다. 심사를 거쳐 최대 5년까지 연장할 수 있다.

보증 신청은 이날부터 서울신용보증재단 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 받는다. 보증 승인 후 우리은행 모바일 앱 ‘우리WON기업뱅킹’을 통해 영업점 방문 없이 비대면으로 대출을 신청할 수 있다.

시행 후 닷새간은 5부제가 적용된다. 출생연도 끝자리 기준 신청일은 ▷19일(1,6) ▷20일(2,7) ▷23일(3,8) ▷24일(4,9) ▷25일(5,0)이다. 26일부터는 제한 없이 신청할 수 있다.

우리은행은 소상공인의 금융부담을 줄이기 위해 ▷초년도 보증료 50% 지원 ▷마이너스통장 한도미사용수수료 면제 등 실질적인 금융비용을 지원한다.

우리은행은 오는 26~27일 서울시가 주최하고 서울신용보증재단이 주관하는 소상공인 힘보탬 박람회에 참가해 소상공인을 대상으로 안심통장 현장 상담을 진행한다.

박준석 우리은행 소호사업부장은 “소상공인의 금융 부담을 완화하고 실질적인 경영 회복을 지원하기 위한 상품”이라며 “앞으로도 소상공인 포용금융을 강화하고 실질적인 도움이 되는 금융지원과 현장 중심의 컨설팅을 확대해 나가겠다”고 말했다.