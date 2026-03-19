AI CCTV 관제·LTE 무전 결합 설루션 소개 산업 분야 특화된 AI 통합 안전 플랫폼 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] 아이디스파워텔은 킨텍스에서 열리고 있는 ‘제25회 세계 보안 엑스포(SECON 2026)’에 참가해 인공지능(AI) 기반의 CCTV 관제, LTE 무전 기술이 통합된 보안 설루션을 선보인다고 19일 밝혔다.

‘세계 보안 엑스포’는 보안 분야의 글로벌 기술과 설루션을 한자리에서 확인할 수 있는 아시아 최대 규모의 보안 전시회다. 아이디스파워텔은 아이디스 그룹 차원에서 해당 전시에 참가하고 있다.

아이디스파워텔은 이번 전시에서 ‘AI 통합 보안 연동 시스템’을 소개할 예정이다. 이는 LTE 무전 서비스와 아이디스의 CCTV 영상 보안 플랫폼을 연동해, 영상 관제에서 감지된 위험 상황을 현장 근무자에게 공유하는 시스템이다.

또 AI 기반 기술을 활용해 무전 교신 내용을 텍스트로 변환하고, 핵심 내용을 자동으로 요약해 데이터로 관리하는 기능도 선보인다. 이를 통해 무전 교신 기록을 분석하고 검색할 수 있어, 산업 현장의 안전 관리 효율을 높일 수 있다고 아이디스파워텔은 설명했다.

아울러 현장 특성에 최적화된 무전 안전 설루션도 전시한다. 공공 안전 분야에서 발생하는 제설 작업, 해수욕장 안전 관리와 자율 방범 활동 시 활용할 수 있는 위치 관제, 전자 호루라기 등이다.

아이디스파워텔은 이번 전시를 계기로 단순 무전 통신 서비스를 넘어, AI 기반 통합 안전 플랫폼을 제공한단 방침이다.

이어 아이디스는 AI 기반 차세대 통합 보안 설루션을 전시한다. AI 기반 침입자 역추적 시스템, 금융 이상 거래 탐지, 전기차 화재 감지, 의심 객체 영상 추적, 클라우드 주차 관제 등 안전 보호 기술을 시연한다.

김영달 아이디스파워텔 대표는 “이번 전시는 단순 무전 서비스를 넘어 아이디스 그룹 차원의 AI 기반의 통합 안전 플랫폼을 보여주는 자리”라며 “아이디스 그룹의 기술 시너지를 바탕으로 대한민국을 대표하는 무전 커뮤니케이션 기업으로 자리매김하겠다”고 했다.