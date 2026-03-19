[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 오는 23일부터 29일까지 일주일간 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산 디자인 주간(Week)’을 운영한다고 밝혔다.

이번 주간은 세계디자인수도 부산 선정 이후 세계디자인기구(WDO)와의 공식 협정 체결을 계기로 디자인 도시로서의 위상을 대내외에 알리고 시민과 디자인 가치를 공유하기 위해 마련됐다.

디자인 주간은 23일 영도 봉산센터에서 열리는 ‘제4회 도시디자인 혁신 포럼’으로 시작된다. ‘빈집을 활용한 포용적 생활공간 조성’을 주제로 낙후 도심을 시민 중심 공간으로 전환하는 방안을 논의한다.

24일에는 부산항국제여객터미널에서 ‘2028 세계디자인수도 부산 국제 콘퍼런스’가 개최된다. ‘디자인을 통한 도시의 회복과 연결’을 주제로 국내외 전문가가 참여해 부산의 글로벌 디자인 거점화 전략을 모색한다.

26일 시청 국제회의장에서는 ‘부산 도시공간정책 국제콘퍼런스’를 통해 미래 도시 정책 방향을 제시한다. 도시공간정책의 대전환을 통한 통합과 혁신이 만드는 미래도시 부산의 방향 제시와 혁신공간 확산을 위한 장을 마련한다.

27일에는 누리마루 APEC하우스에서 ‘2028 세계디자인수도 부산 협정식’이 열리고 28일과 29일에는 세계디자인기구(WDO) 이사회가 개최된다. 또 28일 저녁에는 ‘디자인 나이트(Design Night)’ 네트워킹 행사가 열린다.

부산시는 이를 통해 글로벌 디자인 리더들과의 협력을 강화하고 전 세계 디자인 리더들에게 부산의 매력을 알릴 계획이다.