2025년 기준 35.2% 점유율 역대 최대 판매량 250만대 기록

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성전자가 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 17년 연속 1위를 달성했다.

19일 글로벌 시장조사기관 옴디아에 따르면 삼성전자는 지난해 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 판매량 기준 점유율 35.2%를 기록, 선두를 차지했다.

삼성전자는 지난해 250만대 이상의 상업용 디스플레이를 판매하며 역대 최대 판매량을 기록했다. 삼성전자 상업용 디스플레이 제품은 스마트 사이니지, 전자칠판, 비즈니스 TV 등이 있다.

삼성전자는 스페이셜 사이니지 등 신제품을 선보이며 시장을 확대하는 동시에 삼성 컬러 이페이퍼와 같은 차세대 디스플레이를 출시하며 시장을 선도하고 있다.

스페이셜 사이니지는 삼성전자 독자 기술인 3D 플레이트(3D Plate)가 적용, 52㎜ 두께의 슬림한 디자인으로도 마치 화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 입체감을 구현했다. 삼성 컬러 이페이퍼는 초저전력 디스플레이로 기존 32형에 이어 최근 A4 종이 크기 수준의 13형 모델을 새롭게 선보였다.

삼성전자는 하드웨어뿐 아니라 솔루션 사업도 강화, 기기와 솔루션을 연결한 통합 디지털 사이니지 경험을 제공하고 있다.

상업용 디스플레이 전용 솔루션인 삼성 VXT는 원격 기기 관리, 실시간 모니터링, 간편한 콘텐츠 제작 및 운영 등 다양한 기능을 지원한다. 삼성 VXT를 통해 고객은 전 세계 여러 매장에 설치된 다양한 종류의 스크린을 원격 관리할 수 있다.

또 사진 1장만으로도 사이니지용 영상 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있는 AI 기반 콘텐츠 제작 앱 인공지능(AI) 스튜디오는 다음달 탑재된다. 이를 통해 사용자는 제품 이미지와 원하는 프롬프트를 입력하면 사이니지에 최적화된 영상을 제작할 수 있다.

김형재 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “전세계 상업용 디스플레이 시장에서 17년 연속 1위 달성은 변화하는 비즈니스 환경과 B2B 고객 요구에 빠르게 대응한 결과”라며 “앞으로도 다양한 상업 공간에 최적화된 제품과 솔루션을 통해 고객에게 최고의 가치를 제공해 나갈 것”이라고 말했다.