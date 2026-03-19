NIA, 범정부 AI 공통기반 행정 서비스 성과 경기도교육청, 브리티웍스 기반 혁신 사례 행정·공공기관 대상 생성형 AI 방향 제시

[헤럴드경제=차민주 기자] 삼성SDS는 정부세종컨벤션센터 국제회의장에서 ‘삼성SDS 인더스트리 데이’ 세미나를 개최하고 공공 분야 인공지능 전환(AX) 전략을 공유했다고 19일 밝혔다.

‘인더스트리 데이’는 공공을 비롯해 제조·유통, 금융, 국방 등 다양한 산업군을 대상으로 삼성SDS의 서비스를 소개하고 적용 사례를 공유하는 행사다. 이번 세미나는 올해 인더스트리 데이의 첫 행사, 공공 분야 AX 전환을 주제로 진행됐다.

이번 행사는 정부의 AI 기반 지능형 행정환경 확산 정책에 맞춰 중앙·지방정부를 대상으로 공공 AX 전환 사례를 공유하고자 마련됐다.

앞서 지난해 삼성SDS는 범정부 AI 공통기반 활용 사업과 지능형 업무관리 사업을 수주했다. 현재 중앙부처와 지방자치단체를 대상으로 관련 서비스를 적용하며 공공 AX 확산을 지원하고 있다.

이번 행사에는 중앙부처, 행정기관, 공사·공단 등 정보화 담당자 250여명이 참석했다. 한국지능정보사회진흥원(이하 NIA)과 경기도교육청 등 실제 삼성SDS 솔루션을 활용 중인 담당자가 발표자로 나서 현장 적용 사례를 소개했다.

세부 세션에서는 과학기술정보통신부와 행정안전부가 공동 추진한 범정부 AI 공통기반 사업을 수행한 NIA가 정부의 공공 AX 추진 방향과 범정부 AI 공통기반 활용 방안을 발표했다. 이어 경기도교육청은 생성형 AI 기반 협업솔루션 브리티웍스(Brity Works & Copilot) 도입 이후 조직 변화와 정착 과정, 운영 측면의 혁신 사례를 공유했다.

또 지난달 공식 오픈한 대국민 AI 민원 서비스 사례도 소개됐다. 해당 서비스는 정부24에 적용된 통합 AI 민원 서비스다. 범정부 AI 공통기반을 활용해 민원 처리와 응답 체계를 구현한 사례다.

이와 함께 공공 클라우드 전환 전략과 SAP 프리미엄 서플라이어 파트너십 기반 클라우드 전사적자원관리(ERP) 구축 시 고려할 핵심 요소와 기대 효과도 설명했다. 공공 클라우드 환경에서 생성형 AI 도입을 준비하기 위한 전략과 AI 데이터센터 활용, 재해복구(DR) 센터 체계 구축 방안도 제시됐다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장은 “이번 세미나는 공공 AX 추진 방향과 실제 혁신 사례를 공유하는 자리였다”며 “앞으로도 제조·유통, 금융, 국방 등 산업별 맞춤 세미나를 통해 고객에게 AX 인사이트를 지속해서 제공할 계획”이라고 했다.