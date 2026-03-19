승용차 타이어·타이어 전문점 부문 정상 한국타이어 24년, 티스테이션 18년 연속 1위

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)와 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 티스테이션이 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 조사에서 승용차 타이어 부문 24년 연속, 타이어 전문점 부문 18년 연속 각각 1위를 차지했다고 19일 밝혔다.

한국타이어는 브랜드파워 지수, 브랜드 인지도, 브랜드 충성도 부문에서 최고 점수를 획득하며 업계 선두 자리를 굳건히 했다. 특히 최초인지, 비보조인지 등 브랜드 인지도 항목에서 압도적인 우위를 보였고, 브랜드 충성도 항목에서는 이미지, 구입 가능성, 선호도 모두 높은 평가를 받았다.

한국타이어는 글로벌 톱티어 기술력과 완벽한 품질 경쟁력을 앞세워 ‘포르쉐’, ‘메르세데스-벤츠’, ‘BMW’, ‘아우디’, ‘폭스바겐’ 등 약 40개 브랜드 300여 개 차종에 이르는 포트폴리오를 구축해 혁신 테크놀로지를 인정받고 있다.

아울러 한국타이어는 ‘FIA 월드 랠리 챔피언십’, ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’ 등 전 세계 70여개 모터스포츠 대회 레이싱 타이어 독점 공급 및 참가팀 후원을 통해 확보한 주행 데이터는 최첨단 연구개발(R&D) 인프라와 결합하여 초고성능 타이어 기술력 향상에 활용되고 있다.

또한, 프리미엄 성장 전략의 일환으로 글로벌 파트너십을 확장해 스포츠 마케팅도 선도하고 있다. 미국 시뮬레이션 골프 리그 ‘투모로우 골프 리그(TGL)’ 2026 시즌부터 최초의 ‘오피셜 타이어 파트너’이자 ‘파운딩 파트너’로 활약 중이며, ‘UEFA 유로파리그’, ‘UEFA 유로파 컨퍼런스리그’, 독일 ‘보루시아 도르트문트’, 사우디 ‘알 이티하드’, UAE ‘알 아인 FC’ 등 파트너십을 지속 확장하면서 ‘한국’ 브랜드의 프리미엄 이미지를 널리 각인시키고 있다.

한국타이어의 티스테이션은 타이어 전문점 부문에서 2009년부터 18년 연속 1위에 오르며 고객 서비스 혁신에 대한 노력을 인정받았다. 조사 결과, 브랜드 충성도 항목에서도 이미지와 구입 가능성 등에서 높은 평가를 받았다.

티스테이션은 전문 인력과 첨단 장비로 표준화된 차량 관리 서비스를 제공하는 전국 530여 개 오프라인 매장과 온라인 타이어 쇼핑몰 ‘티스테이션닷컴’을 통해 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다. 차량 등록만으로도 타이어 구매부터 결제, 안심 운행까지 ‘모두, 한 번에, 알아서’ 지원하는 원스톱 솔루션 ‘올마이티’도 제공하고 있다.

한편, 올해로 28회째를 맞이한 ‘한국산업의 브랜드파워’는 한국능률협회컨설팅이 매년 발표하는 브랜드 경쟁력 조사로, 올해는 한국에서 활동 중인 주요 글로벌 브랜드를 포함한 총 240여 개 브랜드를 대상으로 평가가 진행됐다.