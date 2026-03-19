한국능률협회컨설팅 조사서 내비게이션 20년 연속, 블랙박스 14년 연속 1위 객체 인식 AI 알고리즘·커넥티드 서비스 고도화로 기술 경쟁력 강화 프리미엄 스토어 통해 상담·구매·장착·A/S까지 원스톱 서비스 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 팅크웨어의 대표 브랜드 ‘아이나비’가 한국능률협회컨설팅의 ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 조사에서 내비게이션 부문 20년 연속, 블랙박스 부문 14년 연속 1위에 오르며 국내 대표 모빌리티 브랜드 위상을 다시 한 번 입증했다.

팅크웨어는 19일 아이나비가 올해 K-BPI 조사에서 내비게이션과 블랙박스 부문 모두 1위를 차지했다고 밝혔다. 내비게이션 부문에서는 20년 연속, 블랙박스 부문에서는 14년 연속 정상 자리를 지켰다.

올해 28회를 맞은 K-BPI는 국내 주요 산업의 제품과 서비스 브랜드 경쟁력을 측정하는 지표다. 브랜드 인지도와 충성도 등을 종합 평가해 부문별 1위 브랜드를 선정한다. 아이나비는 두 부문에서 높은 인지도와 신뢰도를 바탕으로 시장 내 입지를 재확인했다.

팅크웨어는 고객 수요를 반영한 기술 혁신과 프리미엄 품질을 앞세워 성장을 이어가고 있다. 자율주행 플랫폼 기반 객체 인식 AI 기술과 딥러닝 알고리즘을 적용한 블랙박스 제품군을 통해 주행과 주차 환경에서의 인식 정확도를 높였고, 실시간 커넥티드 서비스를 강화해 사용자 편의성과 사고 대응력도 함께 끌어올렸다.

팅크웨어 관계자는 “내비게이션 20년 연속, 블랙박스 14년 연속 1위라는 뜻깊은 성과를 만들어주신 고객 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 차별화된 기술력과 품질, 서비스 경쟁력을 바탕으로 브랜드 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.