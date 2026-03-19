네트워크 기술 협력 강화 MOU 체결 AI-RAN, 5G 고도화, 보안, 6G 표준화 등 글로벌 협력 강화…차세대 네트워크 선도

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 에릭슨과 손잡고, 인공지능(AI) 기반 네트워크 혁신으로 6G 시대 준비에 나선다.

SKT는 에릭슨과 함께 5G부터 6G까지 AI 기반 네트워크 기술 협력을 강화하기 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이를 통해 양사는 네트워크 기술 진화를 위한 협력 체계를 구축한다. 나아가 5G 환경에 기술 적용과 함께, 6G 연구 및 표준화 기반도 마련할 계획이다.

세부적으로 협약은 첨단 네트워크 기술 관련 공동 연구와 검증에 초점을 맞췄다. 협력 범위는 ▷AI 기반 무선 접속망(AI-RAN) ▷5G 고도화 ▷개방·자율 네트워크 ▷보안 ▷6G 표준화 및 미래 기술 등이다.

우선 AI-RAN 분야 협력을 통해 네트워크의 성능, 보안, 에너지 효율 향상을 추진한다. AI-RAN은 네트워크가 채널 환경을 스스로 학습하고 예측하는 과정을 통해 최적화를 수행, 자원을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 기술이다.

5G 기술 고도화를 통한 비즈니스 기회 창출, 차세대 서비스 구현할 기반 마련에도 경주한다. 개방·자율 네트워크 분야에서는 네트워크 운영을 자동화하기 위한 연구를 진행한다. 이를 통해 멀티벤더(여러 제조사 장비가 함께 운용되는 네트워크) 환경에서도 생산성과 운영 효율성을 높일 방침이다.

보안 분야에서는 제로트러스트 체계, 모니터링을 기반으로 5G 및 6G 환경 전반에서 네트워크와 단말 보호를 강화하고, 실시간 위협에 대한 대응 역량을 고도화할 계획이다.

아울러 양사는 6G 표준화와 미래 기술 분야에서도 협력을 확대한다. 여기에는 주파수 전략, 초대형 다중 안테나 기술 진화, 에너지 효율 기술, 통신과 센싱을 결합한 ISAC 등이 포함된다. 초대형 다중 안테나 기술은 다수의 안테나를 활용해 데이터 전송 효율과 네트워크 용량을 높인다. ISAC는 통신 신호를 활용해 주변 환경을 감지하고 위치 및 이동 정보를 파악할 수 있는 기술이다.

류탁기 SKT 네트워크기술담당은 “에릭슨과의 협력은 AI 기반 네트워크 진화를 이끄는 핵심 동력이자 6G 시대로 나아가는 중요한 기반이 될 것”이라며 “글로벌 표준화와 실증 중심 연구를 통해 AI 기반 네트워크 진화와 6G 분야에서 세계 최고 수준의 기술 리더십을 확보하겠다”고 말했다.