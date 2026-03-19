본사 ‘Not Today’ 가사 인용 대형 현수막 “밀집 공간 서로 배려해 안전사고 예방”

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상이 방탄소년단(BTS) 서울 공연을 앞두고 광화문 본사 사옥 외벽에 보험업의 가치인 ‘신뢰와 안전’을 담은 대형 캠페인 메시지를 내걸었다고 18일 밝혔다.

이번 행보는 광화문 광장에 자리한 대표 보험사로서, 대한민국을 넘어 글로벌 축제의 장이 될 공연이 안전하고 품격 있게 마무리되길 바라는 마음에서 비롯됐다.

현대해상 사옥 전면 대형 현수막에는 BTS 대표곡 ‘Not Today’ 가사를 인용해 “너의 곁에 나를 믿어, 나의 곁에 너를 믿어(TRUST WITHIN ME, TRUST BESIDE ME)”라는 문구와 함께 “서로의 안전을 지켜주세요”라는 당부를 담았다. 믿음과 연대를 강조한 곡의 취지를 살려, 밀집된 공간에서 서로를 신뢰하고 배려해 안전사고를 예방하자는 뜻이다.

전 세계 팬들을 환대하는 의미로 영문을 함께 표기하고, 팬들에게 친숙한 보라색을 적용해 친근한 메시지로 다가갈 수 있도록 세심함을 더했다.

현대해상 관계자는 “광화문에서 열리는 이번 공연이 전 세계에 대한민국 팬덤 문화의 성숙함과 안전함을 알리는 계기가 되길 바란다”며 “현대해상이 지향하는 ‘마음’의 가치가 광화문을 찾는 모든 분께 전달돼 안전한 축제가 되기를 기원한다”고 말했다.