8개년 기출 분석 바탕으로 출제 경향·과목별 패턴 체계화 입문·개념완성·문제풀이 단계별 맞춤형 기출 활용 전략 제시 단원별 해설 강화로 취약점 진단·실전 적응력 향상 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌이 오는 6월 27일 치러지는 2026년 주택관리사 1차 시험을 앞두고 수험생들을 위한 ‘단원별 기출문제 특강’을 선보인다.

에듀윌은 최근 8개년 기출 데이터를 분석해 출제 경향과 과목별 패턴을 체계화한 주택관리사 1차 대비 특강을 마련했다고 19일 밝혔다.

이번 특강은 수험생 개개인의 학습 수준과 준비 단계에 맞는 ‘기출 활용법’을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 입문·기초 단계에서는 출제 의도를 파악하고 학습 방향을 설정할 수 있도록 했고, 개념완성 단계에서는 이론의 문제 적용력을 높일 수 있도록 구성했다. 문제풀이 단계에서는 풀이 시간 단축과 취약 단원 보완에 집중할 수 있도록 설계했다.

특히 에듀윌은 최근 8개년간 주택관리사 기출 데이터를 분석해 파트별 출제 비중과 과목별 경향을 정리했다. 이를 통해 수험생들이 반복되는 출제 패턴을 파악하고, 보다 객관적인 기준에 따라 실전 전략을 세울 수 있도록 지원한다는 설명이다.

이번 2026 주택관리사 1차 ‘단원별 기출문제 특강’에 대한 자세한 내용과 신청 방법은 에듀윌 주택관리사 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.