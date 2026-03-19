업계, 세액공제 직접 환급 등 기간 연장 건의

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 19일 서울 강남구 기술센터에서 업계 관계자들과 ‘첨단산업 현안 간담회’를 열고 산업별 투자계획을 점검하고 업계 건의를 청취했다고 밝혔다.

간담회에는 반도체, 배터리, 바이오, 로봇, 기계, 디스플레이, 중전기기, 섬유·패션, 가전 등 첨단산업 분야 주요 9개 협·단체 관계자가 참석했다.

업계는 글로벌 통상 불확실성 증가와 주요국과의 경쟁 심화 상황에서 데이터센터 등 인공지능(AI) 관련 수요 확대에 대응하고 중장기 경쟁력 확보를 위한 선제적 투자를 추진하고 있다고 밝혔다.

또 업종별로 민관 합동으로 출범한 ‘제조 AI 전환(M.AX) 얼라이언스’를 중심으로 AI 패러다임 변화에 대응하고 AI 융합을 통해 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있다고 했다.

반도체는 첨단제품에 탑재될 국산 AI 반도체 개발을 목표로 자동차, 가전, 로봇, 방산의 수요기업과 국내 팹리스 기업 간 공동개발을 추진 중이며, 바이오는 후보 물질 발굴부터 실증, 스케일업 등 AI를 융합한 제조혁신을 추진할 계획이다.

디스플레이·가전은 AI를 적용한 제조공정 시스템을 구축해 생산성 혁신, 원가 절감에 나서고 있고, 기계·섬유는 AI 전환을 경쟁력 도약의 기회로 인식하고 현장 적용을 확대해나가고 있다.

이날 업계는 정부에 세액공제 직접 환급 및 이월공제 기간 연장, 국민성장펀드 등 통한 금융 지원 강화를 요청했다. 또 기술경쟁력 확보를 위한 연구개발(R&D) 지원 확대 등을 건의했다.

특히 배터리 업계는 전기차 가격의 약 40% 해당하는 배터리의 소유권 분리제를 통해 전기차 초기 구매 부담을 덜어 달라고 요청했다.

아울러 업계는 최근 중동 상황으로 인한 물류·에너지 비용 상승과 일부 원자재 수급 차질 등 어려움을 언급하고 리스크 최소화를 위한 지원을 요청했다.

김성열 산업부 산업성장실장은 “업계와 소통해 수출·공급망 애로 기업에 대한 물류와 유동성 공급, 대체 수입처 발굴 등을 지원하고, 세제, 금융, R&D 등 업계의 건의 사항을 면밀히 검토해 관계부처와 협의해나가겠다”고 말했다.