19일부터 25일까지 참가 접수…교사·학부모 대상 실질 정보 전달 로드맵 PDF부터 교사용 교재까지…참여자 대상 다양한 혜택 마련

[헤럴드경제=홍석희 기자] 천재교육이 2022 개정 교육과정을 반영한 최신 수학 교재를 소개하고 중·고등 수학 참고서 선택에 도움을 주기 위한 온라인 세미나를 연다.

천재교육은 오는 26일 ‘2022 개정 교육과정 반영! 지금 가장 주목할 최신 교재 선택 Guide!’를 주제로 온라인 세미나를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 세미나는 초·중·고 수학 참고서 전반의 로드맵을 제시하고, 영역별 교재 라인업과 핵심 교재의 체제, 구성, 특장 등을 소개하기 위해 마련됐다. 교육 현장에서 수학 교재 선택을 고민하는 교사와 학부모에게 실질적인 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

천재교육은 이와 함께 ‘천재교육 초·중·고 수학 참고서 로드맵’도 제공한다. 이를 통해 다양한 수학 참고서를 한눈에 파악할 수 있도록 하고, 올바른 교재 선택과 효과적인 학습 계획 수립을 지원하겠다는 설명이다.

특히 타사 대표 교재와의 비교 분석을 통해 천재교육 교재의 특장과 난이도, 차별화 포인트도 소개할 계획이다. 실제 소비자 사용 후기를 바탕으로 학원 유형별 교재 선택 가이드를 제시해 교사들이 각 학원 상황과 학생 수준에 맞는 교재를 고를 수 있도록 돕겠다는 것이다.

세미나는 26일 오전 9시30분부터 10시50분까지 천재교육 ‘Real Chunjae Story’ 공식 유튜브 채널에서 실시간 라이브 스트리밍 방식으로 진행된다. 참여 신청은 19일부터 25일까지 네이버 폼을 통해 접수할 수 있다.

전은영 천재교육 교육팀장은 “이번 세미나는 2022 개정 교육과정을 반영한 최신 수학 교재 라인업을 체계적으로 소개하고 교재 선택에 필요한 정보를 제공하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 교육 현장에서 도움이 되는 다양한 콘텐츠와 정보를 제공할 계획”이라고 말했다.