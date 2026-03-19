[헤럴드경제=도현정 기자]이스라엘이 이란의 최대 가스전을 공습하자, 이란이 보복으로 카타르의 주요 가스시설을 공격했다. 이로 인해 카타르의 가스 생산 시설에 화재가 발생하는 등 광범위한 피해가 발생했다.

카타르 내무부는 18일(현지시간) 이란의 공격으로 북부 해안에 있는 국가 핵심 가스 시설에서 화재가 발생했다고 발표했다. 내무부는 성명에서 “이란의 표적 공격 이후 현재 소방 당국이 라스라판 지역의 화재를 진압하고 있다”고 알렸다.

이번 공격은 이스라엘이 이란의 에너지 인프라를 타격한 것에 대해 이란 측이 동일한 방식의 보복을 예고한 직후 시행됐다.

카타르 국영 에너지 기업인 카타르에너지는 이란의 공격으로 가스 시설에 “광범위한 피해가 발생했다”고 말했다. 회사 측은 “공격 직후 화재 진압을 위해 비상 대응팀이 즉시 투입됐으나, 이미 시설물에 광범위한 피해가 발생한 상태”였다고 전했다. 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.

라스라판은 카타르 수도 도하 북쪽 약 70km에 위치한 산업도시로 액화천연가스(LNG), 석유화학, 발전, 담수화 등 대규모 산업 인프라가 집중된 지역이다.

특히 이곳은 글로벌 LNG 공급량의 약 20%를 차지하는 카타르의 LNG 생산·수출 거점이다. 시설 피해가 발생하면 국제 에너지 시장과 아시아 수입국에 파급 효과가 클 것으로 우려되고 있다.