[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘충주맨’으로 활약한 김선태가 개인 유튜브 채널 첫 홍보 대상으로 우리은행을 선택했다.

17일 금융권에 따르면 김선태는 최근 우리은행을 방문해 콘텐츠를 촬영했다. 우리은행 본점 지하 카페에도 방문한 것으로 알려진다.

김선태는 충주시 유튜브 콘텐츠 제작과 운영을 전담하며 ‘충주맨’으로 활동했다. 특유의 B급 감성, 현장감 있는 편집을 통해 공공기관 홍보 방식의 변화를 이끈 그는 지난달 퇴직 후 개인 유튜브 채널 ‘김선태’를 열었다.

채널 개설 이틀 만에 80만 구독자를 돌파하는 기염을 토한 김선태는 현재 146만 구독자를 보유 중이다.

김선태는 두 번째 영상인 ‘100만 구독자 감사합니다’를 통해 홍보 전문 채널을 선언한 바 있다.

그는 자신의 채널에 대해 “사람이든 짐승이든 물건이든 제도든 공익적인 것이든 기업이든 다양하게 홍보해볼 생각”이라고 밝혔다.

이후 각종 기업과 공공기관, 지자체들의 러브콜 댓글이 이어졌다.

당시 우리금융그룹은 해당 영상에 “아이유, 장원영, T1, 김선태 let‘s go”란 댓글을 달았다. 우리금융그룹은 홍보모델로 아이유, 그룹 아이브 멤버 장원영을 발탁했다. 리그 오브 레전드(LoL) 세계 최정상 프로팀 T1과는 공식 스폰서십 계약을 체결한 바 있다.

우리금융그룹 댓글에 당시 누리꾼들은 “금요일 저녁 11시에 우리금융 일 열심히 한다”, “이제 광고에서 선태형 보나”, “우리금융그룹 광고 나오면 김선태님은 아이유와 동급” 등의 반응을 보였다.

한편 각종 SNS에는 ‘김선태 유튜브 채널 소개서’라는 제목의 문건이 확산하기도 했다.

해당 자료에는 김선태 채널의 광고·라이선스 협업 단가가 상세히 적혔다. 특히 광고 협업 단가는 ▷브랜디드 콘텐츠와 하이라이트 쇼츠 패키지 1억원 ▷브랜디드 콘텐츠 8000만원 ▷단독 쇼츠 콘텐츠 5000만원 ▷단순 간접광고(PPL) 3000만원 등이다.