[헤럴드경제=김해솔 기자] 삼성물산 상사부문이 인도 최대 기업인 릴라이언스와 30억달러 규모의 그린 암모니아 구매 계약을 맺고 차세대 에너지인 수소·암모니아 트레이딩 사업 확장에 나선다.

삼성물산 상사부문은 지난 16일(현지시간) 인도 릴라이언스와 그린 암모니아 장기 공급·구매 계약(SPA)을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 계약은 약 4조4751억원 규모로, 릴라이언스가 글로벌 기업과 맺은 그린 암모니아 장기 공급 계약 중 최대 수준인 것으로 알려졌다.

이번 계약에 따라 삼성물산은 오는 2028년 10월부터 약 15년 동안 릴라이언스로부터 그린 암모니아를 공급받아 이를 국내외 고객사에 공급하게 된다. 다만 구체적인 고객사 명단은 비밀 유지 계약에 따라 공개되지 않았다.

삼성물산 상사부문 관계자는 “이번 계약에 따라 글로벌 청정 수소 시장에서 그린 암모니아를 안정적으로 조달할 수 있게 됐으며 향후 증가하는 국내외 청정 암모니아 수요에 대응하고 수소 트레이딩 기반을 확대할 수 있는 계기를 마련했다”고 설명했다.

삼성물산은 지난 2022년 말레이시아 페트로나스와의 업무 협약을 시작으로 2024년 융복합 수소 충전소 준공 등 청정 에너지원인 수소 사업 개발을 꾸준히 추진해 왔다. 삼성물산은 이번 대규모 공급망 확보를 통해 글로벌 청정 에너지 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.