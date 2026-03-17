[헤럴드경제=최원혁 기자] 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 범행 14시간여 만에 울산에서 검거됐다.

17일 부산경찰청은 오후 8시3분께 울산에서 이 사건 피의자 A씨를 검거했다고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 5시30분께 부산 부산진구의 한 아파트에서 예전 동료였던 항공사 기장 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

또 A씨는 전날 오전 4시30분께 경기도 고양시 일산서구 한 주거지 승강기 앞에서 전 직장동료 C씨를 뒤에서 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 조른 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A씨는 17일 오전 B씨 살해 후 경남 창원시 성산구에 있는 또 다른 항공업계 직원 D씨의 집에 찾아갔으나 경찰의 신변보호 조치 때문에 D씨가 거주하는 건물에 들어가지 못했다.

결국 A씨는 울산으로 이동해서 한 모텔에 숨어있다가 경찰에 붙잡혔다. 살인 사건 발생 14시간여 만이다.

항공업계에 따르면 A씨는 건강과 퇴직 문제로 동료들과 갈등을 빚어 온 것으로 전해진다.

부산진경찰서는 A씨를 부산으로 압송해 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사할 계획이다.