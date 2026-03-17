[헤럴드경제=최원혁 기자] 봄꽃축제인 광양매화축제가 노점에서 판매된 ‘돌멩이 군밤’으로 논란에 휩싸였다.

17일 전남 광양시에 따르면 매화축제 현장에서 구매한 군밤 봉지에 돌멩이가 담긴 모습을 찍은 영상이 SNS를 통해 확산하고 있다.

영상을 올린 게시자는 6000원권 지역 상품권 2장으로 1만원어치 군밤을 구매하려 했더니 거스름돈이 없다는 말을 들었다는 불만도 표출했다.

댓글에는 축제 운영에 대한 비판과 함께 바람에 쓰러지지 않도록 돌을 넣은 홍보용 봉지를 잘못 전달한 것 아니냐는 갑론을박이 이어졌다.

이에 광양시는 허가된 구역 밖에서 불법으로 운영 중인 노점으로 확인하고 계도·단속을 강화했다.

시는 건축, 도로, 농지, 산림, 식품 등 5개 분야에 걸쳐 53명을 투입해 단속 활동을 하고 위반 행위 발견 시 시정하지 않으면 고발이나 행정 처분하기로 했다.

광양시 관계자는 “축제 이미지가 훼손되지 않도록 사실관계를 확인해 필요한 조치를 하겠다”며 “남은 축제 기간에도 현장 점검 단속을 강화해 관광객 불편을 최소화하겠다”고 밝혔다.

한편 광양 지난 13일 다압면 매화마을 일대에서 열린 매화축제는 오는 22일까지 전시·공연·체험 행사가 진행된다.