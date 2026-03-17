[헤럴드경제=최원혁 기자] 국내 의류 브랜드 매장에서 한 직원이 외국인 고객을 상대로 부적절한 응대를 한 것이 알려져 외국인 차별 논란이 제기됐다.

지난 16일 구독자 45만명을 보유한 한중 커플 유튜브 채널 ‘여단오’에는 중국인 남성 A씨와 한국인 여자 친구 B씨가 홍대 무신사 매장에서 쇼핑하는 영상이 올라왔다.

영상을 보면 직원은 다른 사이즈를 요청하는 A씨에게 “한 사이즈 큰 거요?”라고 묻더니 “걸려있는데, 다시 가셔서 찾아보세요”라고 답했다.

또 A씨가 새 상품으로 달라고 하자 직원은 “이유는요?”라고 되물었다.

그러면서 “걸려있던 거랑 똑같은 건데 이유가 있냐”며 “이유를 알아야 한다”고 재차 따져 물었다.

결국 B씨가 직접 항의했다. B씨는 “흰색 옷이라 진열 된 상품 말고 새 상품으로 달라고 했더니 난데없이 추궁을 받았다”며 “가만히 듣다가 제가 왜 그러시는지 물어보니 창고가 지하에 있어 그렇다며 옷을 가져다줬다”고 설명했다.

여단오 측은 “외국인이라서 응대를 제대로 하지 않은 것 같다”며 “너무 황당했다”고 말했다.

영상이 공개되자 누리꾼들은 “명백한 차별”이라며 비난했다.

누리꾼들은 “외국인이라 만만하게 본 거 아니냐”, “내 돈 내고 사면서 직원 눈치를 봐야 하냐”, “당연히 새상품 있으면 누구라도 새상품 들고 가고 싶은 건데 무슨 이유를 대야하는 거냐”, “외국인이면 더 친절하게 말하질 못할망정”, “최소한의 예의는 지키자” 등의 반응을 보였다.

논란이 커지자 무신사 측은 사과 댓글을 남겼다. 무신사 공식 유튜브 계정으로 “불편을 끼쳐드린 점에 대해 정중히 사과드린다”며 “향후 직원 교육에 만전을 기해 재발 방지에 힘쓰겠다”고 밝혔다.