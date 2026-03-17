[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희)는 오는 26일 오후 7시 2028년도 대입전략 온라인 특강을 개최한다고 17일 밝혔다.

울대·고려대 대입전형자문위원으로 활동 중인 공교육 진학 전문가 김원석 교사(인천하늘고)가 강사로 나선다. 교학점제 시행 이후의 교육과정 변화와 2028학년도 대입제도 개편 흐름을 중심으로 대입 준비 방향을 설명하는 강연가 진행될 예정이다.

강의는 교육포털 ‘강동 미래온(ON)’을 통해 실시간으로 송출되며 80분간 진행된다. 이후 약 40분 동안 실시간 채팅을 통해 궁금한 점을 해소할 수 있는 질의응답 시간도 마련된다.

학부모뿐 아니라 학생 등 대입제도에 관심이 있는 누구나 참여할 수 있다. 신청은 교육포털 ‘강동 미래온(ON)’을 통해 할 수 있다.

이수희 강동구청장은 “대입제도 개편에 대한 정확한 이해는 학생의 진로 설계에 중요한 출발점이 된다”라며 “이번 특강이 수험생과 학부모 모두에게 도움이 되기를 바란다”라고 밝혔다.