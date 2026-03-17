[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈)는 세계한인경제무역협회(이하 월드옥타)와 함께하는 북 콘서트’를 개최한다고 밝혔다.

북 콘서트는 오는 31일 오후 1시 머큐어서울 마곡에서 열린다.

1부 행사에는 소설 ‘무궁화꽃이 피었습니다’, ‘고구려’ 등으로 유명한 베스트셀러 작가 김진명이 ‘한국인 어떤 힘을 키울 것인가’라는 주제로 강연에 나선다. 2부에는 방송인 겸 작가 고명환이 ‘세상을 지배할 수 있는 나의 에너지는 무엇인가’라는 주제로 강연을 펼친다.

행사에 참여를 원하는 구민들은 3월 18일 10시부터 구 사회관계망서비스(SNS), 강서구립도서관 홈페이지 등을 통해 게시된 참가 신청용 QR코드에 접속하여 온라인으로 신청서를 작성하여 제출하면 된다. 접수 마감은 선착순이다.

이 행사는 30일부터 4월 2일까지 코엑스 마곡에서 진행되는 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’ 기간에 맞춰 엑스포 참가 회원과 지역 주민들에게 문화 체험의 기회를 제공하고자 마련됐다.

한국 비즈니스 엑스포는 월드옥타가 주관하는 국내 최대 규모의 한인 경제인 네트워크 행사다. 구는 지난해 서울 지역 기초자치단체 최초로 엑스포 유치에 성공했다.

국내 300여 개의 기업이 전시‧상담회에 참가할 예정이다. 75개국 156개 지회의 월드옥타 회원, 해외 바이어, 기관 관계자 등 5000여 명의 국내외 경제인이 참여한다.