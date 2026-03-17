[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 사회적 고립가구를 대상으로 안부를 확인하는 ‘서리풀 안부살핌 우편서비스 사업’을 추진한다.

서초구는 16일 서초구청 5층 구청장실에서 서초우체국과 이 사업을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 행전안전부가 주관하는 ‘2026년 읍면동 스마트 복지·안전 개선모델 지원사업’(안부살핌 우편서비스 사업 부문) 공모에 서초구가 서울시 자치구 중 유일하게 선정된 데 따른 것이다.

구는 오는 4월부터 12월까지 ‘서리풀 안부살핌 우편서비스 사업’을 추진한다.

사업은 사회적 고립가구 중 지역사회 집중관리가 필요한 가구를 선정해 주기적으로 안부를 확인하고 월 2회 생필품을 택배로 전달하는 방식으로 운영된다.

우체국은 서초구 지원 물품을 대상가구에 배송하는 과정에서 집배원이 직접 가정을 방문해 안부를 확인한다. 건강 상태와 주거·위생 환경 등도 현장에서 확인한다.

한편, 서초구와 서초우체국은 2023년부터 ‘서리풀 복지등기우편 서비스’ 업무협약을 통해 우체국 인적 네트워크를 활용한 위기가구 발굴 체계를 보완하고 촘촘한 사회적 안전망 구축에 협력해 왔다. 이번 협약을 계기로 양 기관은 정기적인 안부 확인과 위기 정보 공유 등 현장 기반 돌봄체계를 한층 강화해 나간다는 방침이다.

전성수 서초구청장은 “서리풀 안부살핌 우편서비스가 사회적 고립가구를 정기적으로 살피고 복지사각지대를 해소하는 데 도움이 되길 바란다”며, “앞으로도 위기가구를 조기에 발견하고 필요한 지원을 신속히 연결할 수 있도록 지역 복지안전망을 더욱 강화하겠다”고 전했다.