[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구는 지난해 경력보유여성을 위한 취업·창업 지원을 통해 총 243건의 여성 일자리를 창출했다고 17일 밝혔다. 여성 일자리 수는 전년보다 약 10% 증가했다.

송파구는 취업 상담과 직업교육, 창업 지원을 연계한 ‘송파여성경력이음센터’를 운영하고 있다. 경력이음센터는 2022년 구청 직영 전환 이후 취·창업 지원 기능을 확대했다.

경력이음센터 창업지원실은 창업 초기 여성에게 사무공간을 제공하는 사업으로 총 10개 입주 공간을 운영하고 있다. 지난해 10월 신규 7개 기업과 입주 계약을 체결했다.

입주 기업을 대상으로 창업 관련 정부사업 유치를 위한 멘토링을 지원하고 있다. 또 IR(투자설명회) 피칭과 AI 마케팅 등을 주제로 창업 릴레이 특강을 연간 6~7회 운영하고 있다.

구가 진행한 여성 취업박람회 ‘경력이음 매칭데이’에는 지난해 379명이 참여했다. 현장 면접을 통해 채용 절차로 이어졌다.

송파구는 국제결혼 증가 추세에 맞춰 결혼이주여성을 위한 취·창업 지원도 확대할 계획이다. 경력이음센터와 연계한 ‘다이음 플랫폼’을 통해 다문화 결혼이주여성을 대상으로 취·창업 교육과 취업 연계를 강화할 방침이다.

서강석 송파구청장은 “경력단절 이후 다시 사회에 나서기까지는 체계적인 지원이 필요하다”며 “여성들이 경력을 이어가고 안정적으로 경제활동에 참여할 수 있도록 여성친화도시 송파에 걸맞은 정책을 지속 확대하겠다”고 말했다.