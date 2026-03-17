[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 오는 27일 전국적으로 ‘지역사회 통합돌봄 제도’가 시행됨에 따라 의료·요양·돌봄 서비스를 한 번에 제공하는 ‘영등포형 통합돌봄’ 사업을 추진한다고 17일 밝혔다. 신체 기능 저하, 장애, 질병 등으로 일상생활이 어려운 65세 이상 어르신과 중증 장애인이 주요 대상이다.

먼저 구는 특히 퇴원 환자의 지역사회 안착 지원에 중점을 두고 ‘안심퇴원 통합돌봄사업’을 추진한다. 지난달 24일 관내 7개 의료기관과 업무협약을 체결해 병원으로부터 환자의 건강 상태와 돌봄 필요 사항을 사전에 공유받는 체계를 마련했다.

이를 바탕으로 보건의료, 요양, 생활·주거지원, 장애인 지원 등 맞춤형 돌봄 서비스를 신속히 연계했다. 퇴원 후 재입원이나 시설 입소를 예방하고, 환자가 집에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지원한다. 특히 구에서 추진 중인 맞춤형 식사지원 사업 ‘건강한 가(家)’와 연계해 당뇨식단, 암환자 식단, 죽, 밑반찬 등 대상자의 건강 상태를 고려한 맞춤형 식사를 제공한다.

이와 함께 ‘돌봄공백 제로, 돌봄패키지 사업’ 및 ‘건강똑똑! 방문운동사업’으로 돌봄 대상자의 가정을 직접 방문해 청소, 세탁, 목욕 등 일상생활에서의 돌봄을 지원한다.

또한, 구는 돌봄 대상자의 주거환경도 개선한다. ‘낙상제로, 홈케어 사업’으로 문턱제거, 미끄럼방지 타일 설치, 실내 바닥마감, 스위치 콘센트 위치 조정, 화재감지기 설치 등 낙상 예방 용품과 편의시설을 설치한다.

구는 오는 27일 통합돌봄사업 시행에 맞춰 ‘영등포형 통합돌봄사업 비전 선포식’을 개최한다.

최호권 영등포구청장은 “‘영등포형 통합돌봄’ 사업은 지역사회가 함께 만들어가는 돌봄 체계”라며 “돌봄이 필요한 구민들이 일상 속에서 체감할 수 있도록 서비스 연계와 제공에 더욱 힘쓰겠다”라고 전했다.