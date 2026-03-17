[헤럴드경제=김진 기자] 방탄소년단(BTS) 컴백을 앞두고 K-팝 굿즈 판매가 빠르게 늘고 있는 것으로 나타났다.

신세계면세점은 지난 13~15일 명동점의 K-팝 특화매장인 ‘K-웨이브 존’의 BTS 굿즈 매출이 전주 대비 190% 늘었다고 17일 밝혔다.

관광객이 가장 많이 몰린 지난 14일 매출은 일주일 전보다 3배 이상 증가했다. 오는 21일 광화문에서 열리는 BTS의 컴백 공연을 앞두고 관련 상품 수요도 늘어난 모습이다.

신세계면세점은 지난 1월부터 봉제인형, 키링, 피규어 칫솔 등 BTS 굿즈를 판매하고 있다. 최근에는 BTS 팬덤 ‘아미’(ARMY)를 겨냥한 신상 굿즈를 출시했다.

신세계면세점은 K-팝 공연과 면세점 매출 간의 연관성도 확인됐다고 밝혔다. 지난해 7월 블랙핑크와 12월 지드래곤 콘서트 기간 명동점과 인천공항점의 합산 매출이 전주 대비 약 11.3% 증가했다. 같은 기간 명동점 매출은 직전 2개월 평균 대비 약 59% 늘었다.

신세계면세점 관계자는 “공연에 대한 기대감이 높아지면서 관광 중심지인 명동점을 찾는 글로벌 팬과 관광객도 늘고 있다”며 “공연 전후로 K팝 굿즈 수요가 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.