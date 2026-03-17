켄 루(Ken Lu) 회장 등 관계자, 나리벡시티 지식산업센터 부지 시찰도

[헤럴드경제=박준환 기자]의정부시는 대만의 산업용 러기드 컴퓨팅 솔루션 개발 및 제조 기업인 ‘윈메이트(Winmate Inc.)’의 켄 루(Ken Lu) 회장 등 기업 관계자가 17일 의정부시를 방문, 향후 협력 가능성을 논의하고 나리벡시티 지식산업센터 부지를 시찰했다고 밝혔다.

이번 방문은 윈메이트가 한국 내 지사 설립과 제품 제조 공정의 현지화를 위해 국내 여러 후보지를 검토하던 중 의정부시의 입지 여건에 관심을 보이며 추진됐다. 시와 수차례 실무 협의를 거쳐 회장이 투자 환경을 직접 확인하기 위해 방문했다.

시와 윈메이트는 그동안 실무 협의를 통해 부지 현황을 공유하고, 기업 유치를 위한 지원 방안 등을 긴밀히 논의해 왔다. 이날 일정은 그동안의 협의를 바탕으로 시장 면담과 투자 후보지 현장 실사 순으로 진행됐다.

시는 차담회를 통해 인허가 PM(Project Manager) 지원 제도(전담 지원 제도)와 부지 협의 등 시 차원의 지원 방안을 설명했다.

이어 켄 루 회장 일행은 나리벡시티 지식산업센터 부지를 직접 둘러보며, 해당 입지가 윈메이트의 향후 연구개발(R&D)과 제조 거점으로서 가진 잠재력을 면밀히 검토했다.

정영민 기업투자유치과장은 “의정부는 바이오‧헬스케어와 미디어 산업을 결합한 첨단 산업 생태계 조성과 연계해 기업과 상생 성장할 것으로 기대한다”며 “기업이 안정적으로 투자할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 1996년 설립된 윈메이트는 대만증권거래소 상장 기업으로 산업용 러기드 태블릿과 패널 PC 등 제조 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 중견기업이다.

시는 앞으로도 유망 기업의 투자 유치를 위해 맞춤형 지원 체계를 강화하고 기업 친화적인 도시 환경 조성에 힘쓸 계획이다.