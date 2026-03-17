23일부터 8일간 18개 시군 동시 참여 법 시행 전 도민 체감도 집중 제고

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 오는 27일 ‘돌봄통합지원법 시행을 열흘 앞두고 전국 최초로 ‘경남통합돌봄주간(Care-Week)’을 운영한다고 17일 밝혔다.

경남도는 오는 23일부터 30일까지 8일간을 통합돌봄주간으로 지정하고, 도내 18개 시군과 함께 돌봄 사각지대 발굴과 현장 상담에 행정력을 집중한다. ‘통합돌봄 소통의 날’은 23일 오후 1시 창원컨벤션센터(CECO)에서 개최된다. 이 자리에는 박완수 도지사와 돌봄활동가, 서비스 이용자 등 400여 명이 참석해 경남형 통합돌봄의 미래 비전을 공유한다.

특히 행사장에는 도민들이 직접 정책을 경험할 수 있는 체험 부스가 설치된다. 재택의료, 방문복약 상담, 식사 지원, 치매 검사 등 핵심 서비스를 현장에서 확인하고 개인별 맞춤 상담을 받을 수 있다.

18개 시군도 지역 특성에 맞춘 현장 활동에 돌입한다. 창원시는 전통시장 등에서 ‘찾아가는 홍보데이’를 운영하며, 김해시는 노인복지관 3곳에 ‘찾아가는 홍보관’을 설치해 1대1 상담을 진행한다. 사천시는 28일 주민복지박람회와 연계해 전담팀을 현장에 전면 배치할 계획이다.

이번 주간에는 지역 사정에 밝은 주민들로 구성된 ‘돌봄활동가’ 모집도 대대적으로 이뤄진다. 이웃이 이웃을 돌보는 공동체 기능을 회복해 고독사 위험군 등 숨은 돌봄 대상자를 촘촘하게 발굴하기 위함이다.

경남도는 현재 모든 시군에 통합돌봄 전담팀 구축을 완료한 상태다. 이번 주간 운영을 통해 발굴된 위기 가구는 법 시행 시점에 맞춰 즉각적인 맞춤형 서비스 연계 혜택을 받게 된다.

심유미 경남도 통합돌봄과장은 “법 시행을 열흘 앞둔 지금은 정책이 현장에 안착할 수 있는 가장 중요한 시기”라며 “도민들이 일상에서 ‘살던 곳에서 받는 돌봄’을 체감할 수 있도록 현장 중심의 체계를 더욱 견고히 다지겠다”고 강조했다.