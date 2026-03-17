[헤럴드경제=김성훈 기자] 부산 한 빌라 출입문에 래커칠과 함께 “무차별 칼부림·성폭행을 가하겠다”는 협박문 수십 장이 붙어 경찰이 수사에 나섰다.

16일 JTBC ‘사건반장’에 따르면, 제보자 A 씨는 지난 14일 저녁 “부산 기장군의 한 빌라에 출입문에 붙어있는 검은색과 빨간색 래커로 훼손된 채 협박 메모 수십 장이 붙어 있는 것을 발견했다”고 말했다.

공개된 사진에는 빌라 공동 출입문과 주변 벽면에는 시뻘건 래커가 사방에 칠해져 있었고, A4 용지로 인쇄된 협박문이 여러 장 붙어 있었다.

협박문 작성자는 협박문에서 “부산 시민 여러분, ○○○(이름)입니다”라고 자신을 소개했다. 이어 “미성년자 성추행으로 김해 교도소에서 출소한 지 한 달 됐다”라며 자신이 존속폭행을 한 적도 있다고 적었다.

그는 “전자발찌 때문에 취업이 안 되는 상황에서 불법 도박 사이트에서 돈을 잃어 빚까지 지게 됐다”며 “내 계좌로 내일까지 100만 원이 입금되지 않으면 부산 시민을 상대로 노인이 성인 미성년자 등 여성이라면 아무라도 상관없이 칼부림이나 성폭행을 저지르겠다”고 협박했다.

협박문에는 특정 인물들의 주민등록번호와 연락처 등 개인정보도 적혀 있었다. 다만 경찰 조사 결과 협박문에 적힌 인물들은 해당 협박문을 붙인 용의자와 관련이 없는 사람들로 확인됐다.

경찰은 누군가 빌라 출입문에 래커칠을 하고 협박문을 붙인 경위를 조사하는 한편, 협박문 작성자와 범행 동기 등을 파악하기 위해 수사를 진행하고 있다.