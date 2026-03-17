[헤럴드경제=문영규 기자] 이준석 개혁신당 대표가 오는 21일 열리는 소프트웨어 개발 대회인 ‘흑백개발자: 더 해커톤’에 참여한다.

‘더 해커톤’ 주최 측이 사회관계망서비스(SNS)에 지난 16일 올린 영상에 따르면 “개혁신당 당대표 국회의원 이준석”이라고 소개한 이 대표는 “300명의 국회의원 중에서도 코딩을 하는 사람들이 있다”며 “그게 바로 저다”라고 말했다.

그는 “개혁신당 전면에는 저밖에 안 보이겠지만 실제로 뒤에는 엄청나게 많은 에이전트와 서버들을 굴리고 있다”며 “무엇을 만들어 볼까요. 이번엔 새로운 것 만들어보고 싶다”고 밝혔다.

하버드대 졸업장까지 공개한 그는 “흑백개발자: 더 해커톤에 지원한다”고 선언했다.

‘더 해커톤’ 참여 모집은 지난 8일 마감됐다. 이번 대회엔 하버드 대학교 컴퓨터과학 · 경제학 학사로 소개된 이준석 대표를 비롯해 이태양 토스 공동창업자와 실리콘밸리 출신 유니콘 창업가 류기백씨, 국내 최초 코딩 부트캠프를 설립한 김인기 로켓펀치 대표 등이 참가하기로 했다.

이밖에 이민석 비바디오스 설립자, 김준성 비터스위트 설립자, 김현준 Skrr 설립자, 이재헌 직행 공동설립자, 여준호 스트로크 공동설립자 등도 참가자로 등록됐다.

다른 참가자인 김성훈 비터스위트 최고기술책임자(CTO)는 “연봉 상위 1% 찍었고 돈 버는 것 어렵지 않다”며 “아이큐 148로 상위 1%고 멘사 정회원이다. 야놀자에서 결제 코드 제가 다 짰다”고 소개했다.

그는 “2022년 유럽 최대 해커톤에서 우승한 적도 있다”며 “요즘 AI 잘 되는데 해커톤 1시간이면 되지 않겠느냐”고 자신하기도 했다.

이번 대회 참가자들은 2~4인씩 임의로 1개 팀을 구성해 21일 행사장에 모여 1박 2일 간 소프트웨어를 개발한다.

대회는 투트랙으로 진행되는데, 오는 27일까지 판매해 매출이 가장 많은 팀이 우승하게 된다. 또한 개발자들의 소스코드 공유 플랫폼 깃허브(GitHub)에서 받은 ‘좋아요’인 ‘스타’ 점수를 집계해 가장 높은 팀도 우승팀으로 선정된다.

이번 행사의 총 상금은 1000만원으로 각 분야 1등에겐 300만원의 상금이 주어진다.

스타트업 채용 전문 컨설팅 업체 캔디드와 스타트업 투자회사 사제파트너스, 오픈AI 등이 이번 대회 파트너로 이름을 올렸다.

소식이 전해지자 SNS 상에선 “안철수가 더 잘할 듯”, “난다긴다 하는 현역 프로그래머가 진짜 궁금하긴 하다”, “클로드가 알아서 코딩하는 세상” 등의 댓글이 달리기도 했다.