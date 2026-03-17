“국민·보수 진영·서울시민에 대한 책임감 느껴” “장동혁 지도부, 납득할 변화 의지 보여주지 않아” “최전방 사령관 마음으로 전쟁 나서…반드시 승리”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 17일 “저는 오늘(17일) 서울시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다.

오 시장은 이날 오후 서울시청에서 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 “그동안 국민과 보수 진영에서 저에게 보내주신 사랑과 지지를 생각하면 말로 다 할 수 없는 책임감을 느낀다. 그 기대와 신뢰를 결코 가볍게 받아들일 수 없다”며 이같이 밝혔다. 오 시장은 그간 인적쇄신을 요구하며 두 차례에 걸쳐 후보 등록을 하지 않았다. 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 이날까지 후보 등록 기간을 연장했다.

오 시장은 “저는 의원총회 결의문이 선언에 그치지 않으려면 그에 걸맞은 실천이 반드시 뒤따라야 한다고 분명히 말씀드렸다”며 “그러나 안타깝게도 (국민의힘) 장동혁 대표와 지도부는 국민이 납득할 만한 변화의 의지를 보여주지 않았다. 오히려 극우 유튜버들과도 결연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”고 꼬집었다.

그는 “지금 지도부의 모습은 최전선에서 싸워야 할 수많은 후보들과 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않다”며 “무능을 넘어 무책임이다. 위기 때마다 스스로를 바꾸어 왔던 보수의 쇄신 DNA가 지금 우리 당에서는 보이지 않는다”고 설명했다.

또 “헌법을 최우선 가치로 삼았던 우리 당의 빛나는 전통마저 흔들리고 있다”며 “이것은 보수도 아니고 정의도 아니다”고 덧붙였다.

오 시장은 “저는 최전방 사령관의 마음으로 이 전쟁에 나선다”며 “이 전쟁에서 반드시 승리하기 위해 저에게 주어진 모든 책임을 다하겠다”고 말했다.

그러면서 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”며 “서울을 혁신의 출발점으로 만들겠다. 서울에서 보수를 다시 일으켜 세우겠다”고 목소리를 높였다.

그는 “상식이 길고 민생이 앞서는 길을 서울에서부터 열겠다”며 “이기는 선거를 위해서는 반드시 변화와 혁신이 뒤따라야 하다. 서울에서 시작한 변화로 당의 혁신을 주도하고 비상대책위원회에 버금가는 혁신 선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나선다”고 설명했다.

이어 “누구의 눈치도 보지 않고 오직 동행 서울, 경쟁력 있는 서울이라는 깃발만 들겠다”며 “권력의 방향이 아니 시민의 방향에 따르겠다. 력의 눈치가 아니라 시민의 눈높이만 보겠다”고 부연했다.

마지막으로 오 시장은 “대통령의 선택이 아닌 시민의 선택으로 반드시 승리해서 ‘박원순 시즌 2’를 막아내고 저에게 주어진 소명을 끝까지 완수하겠다”고 말했다.