입법·행정 지원 위한 초당적 협력 본격화

[헤럴드경제=김현경 기자] ‘2027 서울 세계청년대회’ 국회 추진단이 17일 발족했다.

2027 서울 세계청년대회 조직위원회는 이날 서울 여의도 국회의원회관에서 ‘2027 서울 세계청년대회 국회 추진단 발족식 및 설명회’를 개최했다.

이날 행사에서는 가톨릭 신자 국회의원 57명을 ‘2027 서울 세계청년대회 국회 추진단’으로 위촉하고, 성공적인 대회 개최를 위한 국회 차원의 공식 지원 체계를 출범했다.

발족식에는 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 총괄 코디네이터인 이경상 주교를 비롯해 국회 추진단 공동단장 조정식(세례명 사도요한)·나경원(세례명 아셀라) 의원, 집행위원장 한정애(세례명 가브리엘라) 의원, 가톨릭신도의원회 대표 최형두(세례명 다니엘) 의원 등 주요 인사들이 참석했다.

이경상 주교는 환영사에서 세계청년대회의 의미를 강조하며 “이 대회는 단순한 메가 이벤트가 아니라, 전 세계 청년들이 인류의 보편적 가치를 함께 나누고 미래를 모색하는 자리”라고 밝혔다.

이어 “2027 서울 세계청년대회는 비그리스도교 국가이자 분단국가에서 처음 개최되는 대회로, 한반도 평화와 인류 공동선에 대한 중요한 메시지를 전하게 될 것”이라며 “국회의 초당적 협력이 더해질 때 이 역사적인 대회가 더욱 빛날 것”이라고 말했다.

또 “약 170개국 청년들이 한국을 방문하고, 마지막 행사에는 100만명 이상이 참여할 것으로 예상된다”며 “청년들이 자신의 소명을 발견하고, 평화와 연대를 위해 함께 기도하는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

조정식 의원은 “세계청년대회는 가톨릭을 넘어 국가적·세계적 행사”라며 “국회는 정부, 지자체, 교육기관과의 협력을 이끄는 가교 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.

나경원 의원은 “비그리스도교 국가에서 처음 개최되는 이번 대회는 매우 큰 의미를 지닌다”며 “비자, 출입국 등 제도적 지원까지 꼼꼼히 챙겨 성공적인 개최를 돕겠다”고 말했다.

한정애 의원은 “세계청년대회는 갈등이 심화된 시대에 청년들이 국경과 종교를 넘어 연대하는 장”이라며 “국회 차원의 적극적인 지원으로 모범적인 국제 행사가 되도록 하겠다”고 강조했다.

국회 추진단은 향후 13개 상임위원회를 아우르는 초당적 협력을 통해 대회 준비를 지원할 예정이다.

2027 서울 세계청년대회는 2027년 7월 29일~8월 8일 개최되며, 교황 방한과 함께 전 세계 청년들이 참여하는 대규모 국제 행사로 진행될 예정이다.