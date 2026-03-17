[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 17일 “오늘(17일) 서울시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다.
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입력 2026-03-17 15:03:28 수정 2026-03-17 15:11:53
[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 17일 “오늘(17일) 서울시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다.
국외 출장 앞두고 ‘돈봉투’…3000만원 수수 혐의 김영환 지사 구속영장 [세상&]
[헤럴드경제=박준규 기자] 충청권 인사들로부터 여러 차례에 걸쳐 3000만원의 금전을 받은 혐의로 지난해부터 경찰 수사선상에 올랐던 김영환 충북도지사에 대한 사전 구속영장이 신청됐다. 17일 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 김 지사에 대해 사전 구속영장을 신청했다. 청탁금지법 위반·수뢰후부정처사 혐의를 적용했다. 경찰은 지난해 8월 충북도청을 압수수색
‘미혼’ 김장훈 “숨겨둔 17살 딸 있다” 고백…대체 무슨 사연이길래?
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 김장훈이 거절을 못하는 성격 덕에 소중한 인연을 맺게 된 ‘딸’에 대한 사연을 공개했다. 김장훈은 지난 14일 방송된 MBN 토크 예능물 ‘속풀이쇼 동치미’에 출연해 “거절 못한 덕에 딸까지 생겼다”며 과거 ‘숨겨진 딸이 있다’는 루머의 전말을 밝혔다. 과거 김장훈은 한 중증 장애인 시설을 방문했는데, 생후 2개월 된 영아가 수술비 5000만원이 없어 생명이 위독하다는 이야기를 전해 들었다. 그는 이를 외면하려 했지만, 결국 차를 돌려 다시 시설로 돌아갔고 병원에 수술비를 우선 외상으로 부탁하며 아이를 살려달라고 요청했다. 결국 김장훈은 병원 측의 배려로 감액된 수술비 3000만 원을 전달해 수술을 마쳤으며, 남은 금액은 시설에 기부했다. 당시 살아난 아이는 현재 17세가 돼 김장훈을 ‘아빠’라 부르며 인연을 이어오고 있다. 그는 “아이에게 실망이나 상처를 줄까 봐 기대감을 주지 않으려 정해진 날짜없이 가끔 찾아간다”며 “훗날 아이가 결혼할 때 손을
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.