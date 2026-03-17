올해 세 번째 해외GLP 수주 매출액 대비 16.5% 규모 올해 120억원 이상 수주 확보

[헤럴드경제=정윤희 기자] 국내 1위 독성시험기관인 바이오톡스텍의 자회사 키프라임리서치가 17일 유럽의 유망 바이오기업과 138만유로(약 24억원) 규모의 영장류 GLP비임상시험 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약은 유럽 소재 항체-약물접합체(ADC) 전문 개발기업과의 수주 건이다. 계약규모는 전년도 매출액 대비 16.5% 수준이다. 이는 올해 들어 해외에서 수주한 세 번째 GLP시험 계약이다.

키프라임리서치는 유럽 바이오테크사로부터 지난 2024년 초부터 총 3차례의 현장 실사(audit)를 통해 연구시설, 운영 노하우, 투여기술력 및 ADC제제 시험 레퍼런스 등을 검증받아왔다. 또, 3건의 파일럿 시험을 성공적으로 수행한 결과, 이번 GLP시험 계약을 체결하게 됐다고 설명했다.

그동안 국내외 다수의 ADC 개발기업들과 협력하며 총 46개의 ADC 물질 수행실적을 축적해 왔고, 그 수주 규모가 전체 계약대비 32%를 차지할 정도로 국내 최대 ADC 비임상 연구파트너라는 평가를 받고 있다.

김동일 키프라임리서치 대표이사는 “유럽 고객사와는 2년에 걸친 실사 과정과 다양한 요구조건을 총족하면서 신뢰를 쌓아 왔다”며 “특히 높은 수준의 동물윤리를 요구하는 유럽시장을 대응하기 위해 맞춤형 케이지를 자체 제작하는 등 우수한 기술력과 과학윤리를 보유한 기업으로 동시에 인정받았다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

유럽 바이오테크사 관계자는 “다양한 제제 연구경험과 국내 최초 영장류 안전성약리 심혈관계 GLP인증을 취득하는 등 키프라임리서치의 기술력에 대한 평가가 높았다”며 “그 동안 수차례 진행된 파일럿 시험결과에 대한 내부 만족도가 높아 GLP시험을 맡기게 됐다”고 했다.

키프라임리서치는 글로벌 바이오의약품 개발 흐름에 맞춰 ADC를 비롯해 안티센트 올리고뉴클레오타이드(ASO), 리보핵산(RNA), 중추신경계(CNS) 등 다양한 제제 개발이 확대되면서 영장류 비임상시험 수요도 증가 추세를 보일 것으로 내다봤다. 실제로 올들어 현재 120억원 이상의 수주를 확보했고, 상반기 도입 예정인 영장류 300마리에 대한 예약도 완료한 상태다.

바이오톡스텍 그룹은 신약개발을 위한 영장류, 설치류, 비설치류 독성시험 및 효능시험, 생체시료분석, 실험동물 판매 등 비임상 전주기에 걸친 토탈 서비스를 제공하고 있다. 키프라임리서치는 현재 코스닥 상장을 준비 중으로 올해 창사이래 첫 흑자전환이 예상된다.