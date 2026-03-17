[헤럴드경제=문영규 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)이 열린 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2관왕에 오른 가운데 ‘케데헌’의 크리스 아펠한스 감독이 신라면을 먹는 장면이 포착돼 관심을 모으고 있다.

아펠한스 감독의 아내 모린 구는 지난 16일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 포장지에 ‘케데헌’ 그림이 그려진 신라면을 먹고 있는 아펠한스 감독의 모습이 담긴 사진을 올렸다.

아펠한스 감독은 오스카 시상식이 열린 로스앤젤레스 돌비 극장에 앉아 나무젓가락을 들고 신라면을 봉지에 끓여먹는 이른바 ‘뽀글이’로 만들어 먹었다.

모린 구는 자신의 핸드백, 오스카 초청 티켓과 남편의 신라면을 함께 사진에 담아 ‘인증샷’을 남기기도 했다.

제조사인 농심은 ‘케데헌’의 인기에 힘입어 이를 이용한 대규모 마케팅을 펼치며 북미 시장을 공략했다. ‘케데헌’엔 그룹 ‘헌트릭스’의 루미, 미라, 조이가 컵라면을 먹는 장면이 나와 현지에서도 관심을 끌었다.

뉴욕 타임스퀘어에선 ‘케데헌’과 협업한 신라면 글로벌 캠페인이 진행되기도 했다. 지난 1월엔 미국 ABC 방송의 인기 토크쇼 지미 키멜 라이브에 소개하며 시장 확대에 박차를 가했다.

농심 관계자는 이와 관련 “미국 메이저 지상파 프로그램에 신라면이 등장한 것은 K푸드를 대표하는 아이콘으로서 위상이 높아졌다는 의미”라며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 글로벌 슬로건 ‘Spicy Happiness In Noodles’(SHIN·라면에 담긴 매콤한 행복)의 가치를 세계 소비자에게 전달하겠다”라고 말했다.