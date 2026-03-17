과학 감식으로 함양 산불 발화지 규명...경찰 수사에 핵심 단서로

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 지난 2월 경남 함양에서 발생한 대형산불의 최초 발화지를 규명하고 방화범 검거에 중요한 단서를 제공했다고 17일 밝혔다.

산불 원인 조사는 불에 탄 흔적, 산불 확산 방향, 연료 소실 상태, 풍향·지형 조건 등을 종합적으로 분석하는 과학적 감식 과정을 통해 이뤄진다.

이번 함양 산불에서도 산림청 산불전문조사반은 주불 진화 전인 지난 2월 23일 현장에 투입돼 연소 패턴과 V자형으로 불에 탄 흔적, 발화지 토양 색상, 연소 강도 등을 분석해 최초 발화지점을 과학적으로 특정했다.

이후 산림청은 경남지방경찰청, 국립과학수사연구원 등 관계기관과 합동 조사를 실시하고 감식 결과와 현장 조사 자료를 바탕으로 수사를 지원했다.

이번 조사에 참여한 권춘근 국립산림과학원 산불연구과 박사는 “산불 원인 조사는 연소흔과 산불 확산 방향, 지형·풍향 등을 종합적으로 분석하는 과학적인 감식 과정으로 이뤄진다”며 “이번 조사 결과가 수사에 중요한 단서를 제공할 수 있어 의미가 크다”고 말했다.

원명수 국립산림과학원 산불연구과장은 “산불 원인을 정확히 규명하는 것은 산불 재발 방지를 위해 매우 중요하다”며 “앞으로도 과학적인 산불 감식 기술로 산불 원인을 정확히 규명하고 경찰 등 관계기관과 협력을 통해 산불 범죄에 강력히 대응해 나가겠다”고 밝혔다.